TRANSFERT. PROD2. De Dubaï et LA à Nevers : ce solide champion olympique (avec France 7) en route pour la ProD2

Touché mais pas coulé, Nevers va accueillir en ProD2 ce solide champion olympique avec France 7.

Comme souvent, Nevers va vivre une intersaison mouvementée. Auteur d’une saison très mitigée, loin d’une qualification mais loin d’une relégation aussi, le club bourguignon doit trouver les ressources pour faire mieux la saison prochaine.

Rien d’évident quand on sait que le manager historique de Nevers en ProD2, Xavier Péméja, s’en ira, et derrière lui 13 joueurs dont le très créatif centre fidjien Alivereti Loaloa, recruté par Clermont. Ou encore les cadres Luka Plataret (Colomiers), Cleopas Kundiona (Northampton) ou Arthur Mathiron, de retour de prêt du côté de Lyon.

Voilà qui fait beaucoup mais heureusement, les troupes de l’iconique Hugues Bastide vont pouvoir compter sur le renfort de belles recrues. Notamment derrière, ou deux garçons à fort potentiel vont débarquer. Si le puissant (106kg) centre international U20 Mathys Belaubre va débarquer de Clermont sous la forme d’un prêt, un cadre de France 7 arrive aussi.

Champion Olympique

Lui ? C’est Varian Pasquet, pas le plus connu de l’équipe championne olympique mais membre important de cette équipe depuis 2021. Capable de jouer presque partout à 7, doté d’un physique généreux (1m92 pour 92kg) et d’un bagage technique épatant, il est le joueur qui avait réalisé le plus passes après contact sur le circuit mondial (71).

On se rappelle notamment de ses interventions décisives en demi-finale des Jeux Olympiques, face à l’Afrique du Sud. Un pari fait par l’actuel 8ème de ProD2, qui a donc signé ce joueur formé en région parisienne.

Il avait d’ailleurs disputé un match de Challenge Cup avec le Stade Français en 2020/2021, avant de ne pas être conservé et de basculer sur le 7. Là où ses qualités ont fait merveille. Avant d’avoir la même réussite que ses compères Aaron Grandidier et Jefferson Lee-Joseph, passés par la discipline pour devenir ensuite titulaires en Top 14 ? C’est tout ce qu’on lui souhaite…