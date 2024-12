VIDÉO. RUGBY. Les pépites de France 7 pulvérisent les All Blacks au Cap SVNS

En Afrique du Sud, la formation masculine de France 7 a pulvérisé son homologue néo-zélandaise avec une victoire XXL (47-15).

Les champions olympiques français ont réalisé une performance éclatante au Cap SVNS, ce samedi 7 décembre. En effet, ils ont brillé en infligeant une défaite écrasante aux All Blacks, pour un score final de 47-15. Visiblement insatisfaits de leur cinquième place obtenue à Dubaï le week-end précédent, les Bleus ont entamé le match avec une énergie débordante.

France 7 étrille les All Blacks

Dès le coup d'envoi, Antoine Zeghdar a rapidement montré la voie en perçant la défense néo-zélandaise et en adressant une magnifique passe chistera à Stephen Parez, qui a ouvert le score dès les premières secondes. Par la suite, Célian Pouzelgues et Liam Delamare ont ajouté des points au tableau. Puis, le capitaine Paulin Riva est venu donner le coup de grâce en clôture de première période. Les Français notaient un score impressionnant de 33-5 à la mi-temps.

À la reprise, bien que les All Blacks aient tenté de réagir en inscrivant deux essais consécutifs, les Bleus ont su gérer leur avance avec brio. Ils ont maintenu le contrôle du match, s'assurant ainsi une victoire confortable (47-15). Ce succès permet de reprendre confiance après un Dubaï SVNS encourageant, mais frustrant.

De plus, cette victoire est historique par son score. Elle devient le plus large écart jamais enregistré entre les deux équipes dans un match du circuit mondial. Les joueurs de Benoît Baby consolident leur statut de prétendants sérieux au titre dans le tournoi.

Demain, les Bleus se retrouveront face aux Fidjiens en demi-finale, un affrontement qui rappelle la rencontre disputée le week-end dernier, perdue en prolongation par les Français. Le match est prévu pour 13h18, Jordan Sepho et ses coéquipiers espèrent poursuivre sur leur lancée victorieuse pour atteindre la finale, voire décrocher le titre.

Les Bleues craquent face aux Black Ferns

Malgré une médaille de bronze à Dubaï, les Bleues avaient inquiété à certains moments. Au Cap, elles se sont montrées rassurantes avec deux performances solides contre l’Espagne (21-0) et l’Irlande (15-0).

Solides en défense et en réussite offensivement, les filles de France 7 voulaient de signer une victoire d’envergure face aux All Blacks, en demi-finale. Pour rappel, les Néo-Zélandaises avaient disposé des Françaises, la semaine dernière. Cependant, elles n'ont pas pu tenir la comparaison et sont lourdement inclinées (43-0), ce dimanche 8 décembre, en demi-finale.

