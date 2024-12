France 7. Les filles médaillées, mais les Bleus cruellement punis au Dubaï SVNS

C’est l’habituelle première étape du circuit mondial. À Dubaï, France 7 a régalé avec des essais impressionnants, mais a surtout lancé sa nouvelle génération à l’assaut des Jeux olympiques 2028. Ce week-end, les féminines ont remporté la médaille de bronze, quand les garçons ont terminé cinquième.

Cette étape du SVNS de Dubaï avait une saveur particulière pour l’équipe féminine de France 7. Elle devait être la première étape de la relance après l’imprévisible échec des Jeux olympiques de Paris 2024. Après une phase de poules compliquées, une victoire et deux défaites, elles se sont lancées sans certitudes vers les matchs à élimination directe.

Heureusement, les Bleues se sont ressaisies face aux États-Unis en quart de finale. Victorieuse sur le score de 38-12, Anne-Cécile Ciofani et ses coéquipières se sont réconfortées avec une victoire facile. Cependant, un écart similaire les attendait en demi-finale, mais cette fois en leur défaveur.

Ce qui est certain, c'est que les Bleues donneront tout quoi qu'il arrive tout jusqu'à la fin ! À l'image de cet essai d'Hawa Tounkara !

Dans le dernier carré, les Bleues de France 7 ont eu du mal à tenir la comparaison face à la Nouvelle-Zélande (14-28). En difficulté dès le début de match, elles ont encaissé rapidement trois essais et ont couru après le score durant toute la rencontre. En petite finale, elles se sont imposées face aux Britanniques sur le score de 15 à 12 pour ramener leur première médaille de la saison.

Du côté de l’équipe masculine de France de rugby à 7, la sortie était attendue. L’après sacre olympique était évidemment scruté. Néanmoins, de nombreux visages ne sont plus là et si quelques joueurs restent comme Paulin Riva ou William Iraguha, une partie importante du collectif doit être reconstruite.

Pour ce Dubaï SVNS, certains visages ont déjà fait forte impression, à l’image du jeune Palois Grégoire Arfeuil qui a inscrit un doublé contre les Blitzboks en phase de poules, malgré la défaite. Deuxièmes de leur groupe, les Bleus n’ont malheureusement pas pu éviter les Fidji en quart de finale.

Après un match particulièrement serré, les Fidjiens se sont imposés après la fin du temps réglementaire, grâce à un essai de Viwa Naduvalo. Après cette triste désillusion, les Bleus sont allés chercher la meilleure place possible, la cinquième, en prenant leur revanche sur l’Afrique du Sud. S’ils repartent sans médaille, l’expérience à Dubaï reste enrichissante pour les garçons de France 7. Ils pourront se rattraper dès la semaine prochaine, au Cape Town SVNS.

One dive, one moment