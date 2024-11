Malgré le succès de JO et de la bande à Dupont, gros coup dur pour le rugby à 7 en Europe

Après le sacre olympique des Bleus à Paris, la suppression de l'étape de Madrid est un gros coup dur pour le rugby à 7 en Europe.

C’est officiel : le circuit mondial de rugby à 7 2024-2025 change de cap. La principale nouveauté ? La Grande Finale se tiendra à Los Angeles, au mythique Dignity Health Sports Park, en lieu et place de Madrid, qui avait vu les Bleus soulever le trophée SVNS l’an passé.

Une saison qui promet du spectacle, avec sept étapes à travers le globe, dans l’euphorie d’un Sevens en plein boom après son carton aux JO de Paris 2024. On parle ici de 530 000 spectateurs au Stade de France et des millions devant leurs écrans. Malgré tous ces bons résultats, le circuit mondial ne passera pas par l’Europe cette saison.

Los Angeles en clôture

Los Angeles, terre d’exploits. C’est ici que les Bleus ont décroché leur première médaille d’or en 12 ans. Pour la prochaine saison, L.A. ne sera plus l’avant-dernière étape, mais bien la grande conclusion, les 3 et 4 mai 2025. La pression sera maximale : on y sacrera les champions du monde. Les meilleures nations des divisions inférieures se frotteront aux équipes en queue de peloton pour arracher leur ticket pour la saison suivante. Autant dire qu’on risque de voir du spectacle.

Un tour du monde en sept étapes

Avant d’atterrir en Californie, les équipes passeront par les grandes places fortes du rugby à 7. Voici le programme :

Dubaï ouvre le bal les 30 novembre et 1ᵉʳ décembre 2024, fidèle à son statut de première étape.

Le Cap, du 7 au 8 décembre, fera vibrer le public sud-africain, déjà en feu après la médaille de leurs Blitzboks.

Retour en Australie avec Perth (24 au 26 janvier 2025), où le tournoi 2024 avait fait le plein.

Vancouver, toujours sous le toit du BC Place, enchaîne du 21 au 23 février 2025.

Place à l’historique Hong Kong, qui se tiendra pour la première fois dans le flambant neuf stade de Kai Tak, du 28 au 30 mars.

Enfin, cap sur Singapour, les 5 et 6 avril, pour couronner les champions de la saison régulière.

Singapour : enjeu XXL

Les phases finales approchant, le tournoi de Singapour aura une saveur particulière : c’est là que seront couronnés les vainqueurs de la saison régulière. Mais ce ne sera qu’un préambule. Les huit meilleures équipes masculines et féminines à ce stade décrocheront leur ticket pour le Championnat du monde à Los Angeles.

Le rugby à 7 n’a jamais été aussi hype. Après l'engouement monstrueux des JO de Paris, les attentes sont énormes. Le calendrier est taillé pour surfer sur cette vague, même si elle a lieu en dehors du Vieux Continent.