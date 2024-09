RUGBY. Deux mois après le sacre d'une vie, où en sont les champions olympiques de rugby à sept ?

Presque deux mois se sont écoulés depuis le sacre de l'équipe de France à sept lors des Jeux olympiques de Paris. A présent, voyons voir où en sont les héros de cette folle épopée.

Des retours en Top 14

Cette équipe de France de rugby à sept a été confectionnée avec soin pour répondre aux besoins des JO de Paris, et compte dans ses rangs bon nombre de joueurs ayant une formation de quinziste.

Évidemment, en tête d'affiche, Antoine Dupont a été le visage de cette équipe, et a d'ailleurs reçu la gratification de chevalier de la Légion d'honneur sous les champs Élysée, le week-end dernier. Sans réellement de surprises, ce dernier va faire son retour à XV, avec le Stade Toulousain, et a déjà repris l'entraînement dans la ville rose après quelques semaines de vacances bien méritées.

Vraisemblablement, le meilleur joueur du monde devrait faire son retour sur les pelouses de Top 14 au début du mois d'octobre, avec deux possibilités. La première étant face à son ancienne équipe, le Castres Olympiques (5 octobre) ou bien à la maison lors de la réception de Clermont, une semaine plus tard (12 octobre).

Mais il n'est pas le seul à faire son retour en Top 14, puisque Perpignan a déjà utilisé un des cadres de France 7, l'ailier Jefferson Lee-Joseph. Indispensable durant les JO, ce dernier n'a pas attendu bien longtemps pour faire ses premiers pas avec sa nouvelle équipe. Il est entré en jeu lors de la première journée face à Bayonne, et a obtenu le même temps de jeu lors de la réception de Montpellier. Il faudra le surveiller cette saison.

A Perpignan, Jean-Pascal Barraque est également sous contrat, mais jusqu'en juin 2025. Ce dernier devrait occuper le poste de centre avec l'USAP, après des passages à Clermont, Toulouse, Bordeaux ou encore Biarritz. Il n'a pas joué pour le moment.

Ensuite, Théo Forner est, lui aussi, un Catalan depuis 2019 et a déjà connu le Top 14 en 2023 avec, au passage, un essai face à Castres. Néanmoins, ce dernier soigne toujours son genou, et sera éloigné des terrains encore plusieurs mois.

Autre sensation de cette épopée olympique, le talentueux Aaron Grandidier-Nkanang a signé à Pau cette saison, après plusieurs années passées du côté de Brive. En Corrèze, l'ailier a connu cinq titularisations en Top 14, et aimerait confirmer son potentiel dans le Béarn. Absent des deux premières feuilles de match, nul doute que nous verrons Grandidier s'exprimer dans les semaines à venir.

Ensuite, le plus jeune joueur de cette aventure, Andy Timo, a, lui aussi, fait sa rentrée des classes avec son équipe. Le jeune troisième ligne de 20 ans évolue au Stade Français, avec qui il avait joué une demi-heure en Top 14 l'année dernière. Il n'a pas encore été convoqué cette saison, mais devrait intégrer l'effectif rapidement.

On enchaîne avec un autre Toulousain, qui était censé être réserviste, mais qui a profité de la blessure de Forner pour rentrer dans le groupe, la fusée Nelson Épée. Ce dernier pourrait connaître ses premières minutes en Top 14 de la saison pour le déplacement à Montpellier. Auparavant, et pour sa première saison chez les pros, Épée avait été de la partie lors des phases finales en 2022, avec une entrée en jeu lors des barrages et en demi-finale face au CO. Il devrait naturellement être un concurrent de taille cette saison.

Enfin, Rayan Rebbadj devrait aussi se consacrer à son premier amour pour cette nouvelle saison. La pépite de Toulon avait fait des débuts remarqués en Top 14 avec trois titularisations au centre. Il peut aussi évoluer à l'aile, ce qui pourrait pousser Mignoni à l'inclure dans ses feuilles de match. Pour l'instant, il n'a pas pu s'exprimer, mais au vu de ses prestations à Paris, il devrait avoir sa chance.

RUGBY. Ambitieux dans son recrutement, l'UBB pourrait bien attirer le colosse Tuilagi dans ses filets

Ils restent à sept

Évidemment, tous n'ont pas eu l'opportunité ni même l'envie de basculer vers le rugby à XV, même après une telle consécration. C'est le cas récent d'Antoine Zeghdar, joueur du Castres olympique, qui a décidé, d'un accord commun avec son club, de rester avec France 7 pour cette saison.

Son salaire sera pris en charge par la Fédération Française de Rugby et il se rendra disponible pour le CO en cas de blessures de plusieurs joueurs. Que ce soit à l'aile ou au centre, les Tarnais sont bien fournis.

Ensuite, fraîchement décoré chevalier de la Légion d'honneur, Paulin Riva et Stephen Parez pourraient bien continuer avec les Bleus du sept. Ces derniers, qui se posaient des questions quant à leur avenir, ne sont pas revenus dessus dernièrement et pourraient empiler une saison de plus.

L'ancien joueur du Stade Français, Varian Pasquet, continue lui aussi son aventure à sept, au même titre que Jordan Sepho qui est un vrai spécialiste de la discipline. Ensuite, il devrait y avoir du turnover dans cette nouvelle équipe de France, qui aura besoin de talents supplémentaires pour continuer de briller.

RUGBY. Avant la réception d'Aurillac, Brive perd une de ses armes en touche pour plusieurs mois