RUGBY. Avant la réception d'Aurillac, Brive perd une de ses armes en touche pour plusieurs mois

Avec deux victoires pour une seule courte défaite, Brive est quatrième de la Pro D2 en attendant la réception d'Aurillac. Néanmoins, les Corréziens ont appris la blessure de Sasha Gué.

Déchirure du pectoral et opération

Titulaire pour la première fois de la saison avec le numéro 7 dans le dos, Sasha Gué qu'un petit quart d'heure sur la pelouse du Pré Fleuri de Nevers.

En si peu de temps, le flanker du CAB a pourtant été très en vue avec plusieurs prises autoritaires en touche (5 sur 5) et deux ballons volés dans l'alignement adverse. Maître des airs, ce dernier était parti pour mener la vie dure à Nevers.

Toutefois, ce dernier a dû quitter ses coéquipiers après une douleur au pectoral qui s'est traduite par une déchirure du muscle. Ainsi, ce dernier était cette semaine en région toulousaine pour passer des examens complémentaires.

Le joueur de 24 ans, auteur de 26 matchs la saison dernière dont 19 comme titulaire, s'est fait opérer ce mardi dans la clinique d'Occitanie de Muret, et sera indisponible pour les trois prochains mois au maximum.

Un vrai coup d'arrêt pour le staff de Pierre-Henri Broncan, mais surtout pour le principal intéressé. Face à Aurillac, Brive comptera une arme de moins dans son alignement, et pas des moindres.

Une victoire bonifiée pour reprendre le trône ?

Face à Nevers, les Corréziens ne se sont inclinés que d'un petit point, 27 à 26, après avoir mené de huit unités à un quart d'heure du coup de sifflet final.

Rattrapés par un nombre incalculable de fautes, ces derniers ont cédé le match face à la réussite de Reynolds au pied, qui a inscrit 16 points ce soir-là. Contre Aurillac, Brive compte bien se rattraper.

Pour ce derby à la maison, les Coujoux devraient logiquement aligner les joueurs absents à Nevers, comme Chauvac, Van der Merwe, Lawes, Timani, Marais, Moriarty, Carbonneau, Bosch, Johnson ou encore Ferté.

Vous l'aurez compris, le CAB part largement favoris avant la rencontre, et devrait tenter d'aller chercher une victoire à cinq points, face à des Aurillacois qui n'ont gagné qu'un match et qui devraient opérer une rotation dans leur XV de départ.

Devant Brive, Dax et Biarritz se déplacent respectivement à Grenoble et à Montauban, et pourraient ainsi se faire doubler. Néanmoins, Angoulême reçoit Mont-de-Marsan, qui n'a pas encore gagné le moindre match. Les hommes de Ruiz pourraient donc prendre la tête du classement en cas de succès bonifié.

RUGBY. Ambitieux dans son recrutement, l'UBB pourrait bien attirer le colosse Tuilagi dans ses filets