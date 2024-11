TÉLÉVISION. Grâce au succès d’Antoine Dupont et sa bande, France 7 trouve un nouveau diffuseur !

Si vous aimez le rugby à 7 et le World Sevens Series, vous allez être gâtés cette année ! Les stars seront visibles tous les week-ends.

Ce dimanche soir à Monaco, Antoine Dupont a été élu meilleur joueur du monde à 7, aux côtés de son pote Aaron Grandidier, lui aussi nominé.

Une distinction individuelle logique pour celui qui réussit si brillamment sa transition du XV à 7, mais qui récompense aussi l’année exceptionnelle de tout un groupe, champion olympique à Paris l’été dernier.

Un titre et un engouement incroyable autour de cette équipe, qui a certainement permis la nouvelle du jour. A savoir que France 7 va avoir un nouveau diffuseur.

En effet, la chaîne L'Equipe a acquis les droits télévisuels deux World Sevens Séries. Les rencontres phares de la compétition seront commentées par le grand spécialiste rugby Benoît Cosset, accompagné de l’international Jonathan Laugel, (584 sélections), comme consultant. En espérant qu’un mode "mute" soit néanmoins disponible pour s’éviter les mêmes mésaventures que sur TF1 cet automne. L’image devrait suffire.

Cela commence donc dès ce samedi, avec le coup d'envoi des Sevens Series. La première étape du circuit mondial se jouera à Dubaï ce week-end, avec une poule chargée pour l’équipe de France et tous ses nouveaux venus.

RUGBY. Les commentateurs de TF1 critiqués, Lombard et Etcheverry s’expliquent après France - JaponEnfin, pour les plus curieux, sachez que L'Équipe live (site et application L'Équipe) proposera l'intégralité des matches en direct de la compétition. Longtemps diffusé sur Canal +, puis occasionnellement sur France Télévisions la saison dernière, le 7 se trouve donc un nouveau diffuseur.