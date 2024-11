RUGBY. Les commentateurs de TF1 critiqués, Lombard et Etcheverry s’expliquent après France - Japon

Alors que le rugby prenait place sur TF1, les amateurs de ballon ovale ont été nombreux à critiquer le duo de commentateurs de la chaîne.

Ce sont des visages (et des voix) iconiques du rugby français. Pourtant, le changement a déplu à beaucoup de passionnés. Au lendemain de France - Japon, match remporté par le XV de France (52-12) au Stade de France, le duo de commentateurs Thomas Lombard - Stefan Etcheverry s’est expliqué, auprès du Midi Olympique.

Les deux hommes ont décrypté leur approche de la rencontre et l’arrivée plus régulière du ballon ovale sur la première chaîne de France. “Nous avons été sereins, concentrés et déterminés à respecter ce cahier des charges qui est, pour TF1, d’intéresser le plus grand nombre”, indique l’ancien journaliste du groupe Canal + Stefan Etcheverry.

Pour ses rencontres, qui touchent plusieurs millions de personnes, l’idée était avant tout de ne pas perdre les néophytes. “Nous avons essayé d’être didactiques, d’être plus dans l’explication que dans l’analyse, de proposer un commentaire plus grand public. Le sujet des règles au rugby est un point sur lequel on doit faire un effort de vulgarisation. On s’est focalisé un peu là-dessus”, explique Thomas Lombard, toujours pour le Midi Olympique.

En effet, la volonté très “grand public” du duo a été à l’origine de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Les mêmes critiques ont été observées lors des diffusions des dernières Coupe du monde, là aussi sur le Groupe TF1. Cependant, cet aspect n’a pas été le seul à être critiqué par les fans. En effet, beaucoup reprochent au duo de ne pas mettre assez d’émotion dans leur commentaire, surtout au moment des nombreux essais français.

Ces remarques, surtout visibles sur les réseaux sociaux, ont été entendues par l’ancien international français et le journaliste. Visiblement intéressé par le challenge, le directeur général du Stade français Paris Thomas Lombard a déclaré en souriant : “On était peut-être un peu rouillés. Il nous faut un peu de temps pour trouver le bon équilibre.”

Tous les deux passionnés d’ovalie, le duo a une longue histoire avec le rugby. Ancien international autrichien, Stefan Etcheverry a été un journaliste spécialisé dans le rugby pendant plus de 10 ans, lors des années 2000, avec le Groupe Canal+. Du côté de Thomas Lombard, l’ancien joueur du XV de France s’est rapidement converti en tant que consultant rugby pour différentes chaînes de radio et de télévision, après la fin de sa carrière.

Déjà entendus lors du dernier mondial, les deux hommes seront au micro pour les deux prochaines rencontres du XV de France. Le 16 novembre prochain, ils commenteront notamment le choc face aux All Blacks, avant d’enchaîner avec l’ultime confrontation face à l’Argentine, une semaine après. De plus, TF1 possède également les droits de la tournée de novembre 2025 des Bleus et serait intéressé par les droits du Tournoi des VI Nations, si l’expérience automnale s’annonce concluante.

