RUGBY. ‘‘Passer une étape’’, le XV de France impatient d’affronter les All Blacks

À une semaine du choc entre les All Blacks et le XV de France, plusieurs joueurs se sont projetés vers ce choc qui s’annonce incertain.

Le XV de France a étrillé le Japon (52-12), mais il se tourne déjà vers l’avenir. Le 16 novembre prochain, les Bleus défieront les All Blacks sur la pelouse de Saint-Denis. Attendu, ce choc représente le point culminant de cette tournée d’automne.

Au vu de l’aura de cette rencontre, Grégory Alldritt a été interrogé à ce sujet en zone mixte après la rencontre. “On est prévenu, on a regardé leurs deux derniers matchs, face à l’Angleterre et l’Irlande. Ils ont été chahutés, mais finalement, ils ont gagné. C’est le signe des grandes équipes”, argue le Rochelais selon des propos rapportés par RMC Sport.

Après une année compliquée et contrastée, les Bleus essaient de retrouver des couleurs. Avec cette rencontre, le numéro 8 du XV de France souhaite que la sélection passe un cap. “On se concentre aussi sur nous, pour être à notre meilleur niveau. On engrange un peu de confiance et de repères entre nous. On espère élever notre niveau et passer une étape le week-end prochain”, confie-t-il.

Électron libre impressionnant durant la rencontre, Peato Mauvaka s’est livré au Figaro au sujet des prochaines échéances. Il rappelle les victoires récentes des Bleus envers les All Blacks, entre autres. Ensuite, il évoque l’aspect très physique des derniers matchs joués par les hommes de Scott Robertson et affirme qu’ils auront “à cœur de répondre à ça le week-end prochain”.

De plus, le talonneur du Stade Toulousain se tourne aussi un court instant vers un passé moins heureux, justement pour demander de l’oublier. Après la rencontre, il raconte le plaisir de retrouver le Stade de France :

Il y avait beaucoup de fierté de revenir ici, même s’il y a ce mauvais souvenir du quart de finale. Nous sommes repartis dans un nouveau cycle et il faut aussi penser à maintenant, ne pas rester sur le passé. Sinon, on va se brûler tout seuls. On veut aller de l’avant et préparer chaque match sérieusement. On avait réussi à bien préparer celui du Japon et on doit maintenant basculer sur la Nouvelle-Zélande.”

France - Nouvelle-Zélande, rivalité grandissante

Le XV de France peut-il refaire le coup qu’il a fait aux All Blacks il y a trois ans ? À l’époque, les Bleus avaient pulvérisé les Néo-Zélandais (40-25) au Stade de France. Depuis, ils ont de nouveau gagné face aux Océaniens, lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2023 (27-13).

Alors, le XV de France pourra-t-il signer une troisième victoire consécutive contre la Nouvelle-Zélande ? S’ils arrachent la victoire, ils deviendront seulement la seconde génération à connaître un tel enchaînement, après Philippe Saint-André et ses coéquipiers entre 1994 et 1995.

