XV de France. Penaud, Flament et Attissogbe seront-ils aptes contre les All Blacks ?

Face au Japon, Damian Penaud n’a pas pu se présenter sur la feuille de match et Thibaud Flament et Théo Attissogbe sont sortis blessés.

La France a écrasé le Japon, ce samedi au Stade de France, en inscrivant 8 essais (52-12). Cependant, malgré ce festival rugbystique, quelques mauvaises nouvelles sont à souligner. En clair Thibaud Flament et Théo Attissogbe sont sortis durant la rencontre à cause d’une blessure.

Pour le deuxième ligne, sorti à la demi-heure de jeu, ce serait une blessure à la crête iliaque. Pour l’instant, on ne connaît pas exactement la nature exacte de la blessure du Toulousain à sa hanche gauche, mais le staff s’est montré rassurant.

En effet, Fabien Galthié et ses hommes ont indiqué qu’ils avaient sorti Thibaud Flament par précaution afin de ne “pas prendre de risque”. Cependant, Rugbyrama indique que le joueur n’était plus en mesure de courir au moment où il a quitté le terrain. Pour l’instant, il n’est pas annoncé forfait face à la Nouvelle-Zélande.

Pour ce qui est du Palois Théo Attissogbe, le mal est plus grave. En effet, le jeune ailier serait touché au genou. Après la rencontre, le staff a précisé qu’il serait victime d’une entorse du genou, une blessure qu’il a déjà eu à deux reprises par le passé.

Durant la rencontre, on a pu voir un joueur japonais tomber sur la jambe du Béarnais, avant que ce dernier ne s’effondre et soit pris en charge par les soigneurs. Ces derniers ont immédiatement appliqué des poches de glace sur l’articulation du joueur. Il y a de sérieux doutes autour de sa présence face aux All Blacks et sur le reste de la tournée de novembre.

Enfin, Damian Penaud était l’autre indisponible de la soirée. En effet, l’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles a déclaré forfait quelques heures avant la rencontre. Remplacé dans la foulée par Théo Attissogbe, il n’a pas pu se présenter, car il était malade. Souffrant depuis le début de la semaine, il devrait être apte à participer face aux All Blacks.

Le samedi 16 novembre prochain, les Bleus se dirigent vers un défi important au Stade de France. Pour l’occasion, le XV de France défiera les All Blacks au Stade de France. La semaine suivante, les Bleus concluront leur Autumn Nations Series 2024 par une rencontre face à l’Argentine, toujours à Saint-Denis.

