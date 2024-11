RUGBY. All Blacks. Décisif, Will Jordan égale le mythique Jonah Lomu, record en vue ?

Nouvelle victoire pour les All Blacks en tournée ! Après avoir battu l’Angleterre, ils dominent l’Irlande, avec Will Jordan égalant le mythique Jonah Lomu dans un match sous tension à Dublin.

Deux sur deux pour la Nouvelle-Zélande dans sa tournée européenne jusqu'à présent. Avant d'affronter le XV de France, les All Blacks ont dominé l'Irlande ce vendredi soir, une semaine après avoir battu l'Angleterre.

RESUME VIDEO. McKenzie chirurgical, Jordan crucial, les All Blacks s'offrent une fois de plus l'IrlandeSi Damian McKenzie a été très en vue lors de ce remake du quart de finale de la Coupe du monde 2023 avec 18 points au pied. Un autre joueur de la ligne d'attaque a fait parler de lui dans la nuit dublinoise : Will Jordan.

Jordan rejoint Lomu

En marquant à la 69e, l'arrière des Crusaders a permis à son équipe de prendre un avantage décisif dans cette partie. Laquelle n'a pas vraiment été marquée par les grandes envolées.

Mais une fois de plus, le pragmatisme et le réalisme des Néo-Zélandais a fait la différence face à une équipe d'Irlande indisciplinée pour ce premier match international de la saison.

La machine à marquer des All Blacks

En marquant face à l'Irlande, Jordan est un peu plus rentré dans l'histoire de la plus célèbre équipe de rugby au monde. A seulement 26 ans, il a passé la ligne de craie adverse pour la 37e fois... en 39 matchs ! C'est peut-être un détail pour vous, mais ça veut dire beaucoup.

En effet, le polyvalent 3/4 a laissé Tana Umaga derrière lui et rejoint une légende de l'ovalie au classement des meilleurs marqueurs des All Blacks : Jonah Lomu. Et on peut facilement imaginer qu'il va améliorer son total d'essais à l'avenir.

Doug Howlett dans le viseur

Pour rappel, il avait fallu 63 rencontres à Lomu pour atteindre cette marque. Jordan rejoint également son coéquipier Rieko Ioane avec 37 essais. Mais le centre compte 78e sélections.

L'arrière pourrait très bien le dépasser et rejoindre Ben Smith (39 essais) et se rapprocher de Jeff Wilson (44) dans l'année qui vient. Il sera ensuite bien parti pour viser la première place occupée par Doug Howlett et ses 49 réalisations en 62 matchs.