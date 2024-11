7 novices, des champions olympiques : Un groupe mixte pour France 7 pour le Tournoi de Dubai

Le 7 de France va disputer la première étape de la saison, sous le soleil de Dubai, avec un groupe très jeune.

Après une année exceptionnelle marquée par un titre mondial à Madrid et une médaille d’or historique aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le rugby à 7tricolore doit poursuivre sur sa dynamique. Rien d’évident quand on sait que plus de la moitié des champions olympiques (Dupont, Grandidier, Lee-Joseph…) sont retournés en Top 14 cet été.

Dès ce week-end, le 7 de France devra pourtant enfiler à nouveau le bleu de chauffe pour aller disputer la première étape de la saison, sous le soleil de Dubai. Pour cela, le staff tricolore a dévoilé un groupe de 13 joueurs.

TÉLÉVISION. Grâce au succès d’Antoine Dupont et sa bande, France 7 trouve un nouveau diffuseur !

Et forcément, de nouveaux noms intègrent l’équipe. Si les médaillés Parez, Riva, Sepho ou Zeghdar sont toujours là, ils seront accompagnés de jeunes garçons méconnus, car jamais apparus chez les professionnels.

La plupart ont été aperçus lors du dernier SuperSevens, comme Grégoire Arfeuil, Enahemo Artaud, Ali Dabo, Liam Delamare, Romain Gardrat. Des gros potentiels physiques pour la majorité, même si des profils de sprinteurs comme le Basque Victor Hannoun seront aussi présents.

Enfin, le jeune centre Célian Pouzelgues, champion de France Espoirs l’an dernier et déjà apparu en pro avec Toulouse, est aussi présent. Lui qui fait partie de la Liste "Objectif 2028".

France 7. La Liste ''Objectif 2028'' dévoilée avec un joueur du Stade Toulousain, un Tricolore et des pépites du Top 14

Le nouvel entraîneur Benoit Baby d’expliquer sur le site de la FFR : " Nous entamons cette nouvelle saison avec la volonté de prolonger l’héritage exceptionnel des Jeux Olympiques de Paris 2024 tout en intégrant de jeunes talents prometteurs. Cette première équipe de ce nouveau cycle s’appuie sur l’expérience de nos cadres et l’ambition de nouveaux joueurs qui vont découvrir le circuit mondial."

Le but ? "Trouver un équilibre pour consolider notre position sur la scène internationale et bâtir un avenir durable pour le rugby à 7 français." Rendez-vous dès ce samedi matin, sur la chaîne L’Equipe, pour suivre nos Bleus.