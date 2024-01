TRANSFERT. Néo-Zélandais, 38 sélections avec l'Irlande et maître à jouer du Munster, la nouvelle pioche de l'UBB ?

En début de semaine, le club du Munster a officialisé le départ de l'ouvreur international. Bien que sa destination ne soit pas encore connue, le joueur d'origine néo-zélandaise devrait attirer la convoitise de bon nombre de clubs.

À 28 ans, Carbery reste une valeur sûre avec le numéro dix dans le dos, preuve en est ses 38 sélections avec le XV du Trèfle. Selon les informations de nos confrères du Sud-Ouest, l'UBB se serait positionnée sur le maître à jouer du Munster, notamment pour suppléer Mathieu Jalibert lors des périodes internationales.

La connexion serait simple, car l'adjoint de Yannick Bru, Noel McNamara, qui est aussi l'entraîneur des trois-quarts, a côtoyé Carbery en équipe d'Irlande des moins de 20 ans. À ce moment, il était son entraîneur.

En plus de cela, dans le communiqué de presse du Munster, le principal intéressé a énoncé : "Je suis excité à l’idée d’un nouveau départ la saison prochaine." Son club a également transmis cette information : "Munster Rugby confirme que Joey Carbery a pris la décision de quitter la province pour saisir l’opportunité de jouer hors d’Irlande."

