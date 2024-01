TRANSFERT. NATIONALE 2. Après Nakaitaci, Hart ou Ngauamo, un Fijdien aux 34 sélections signe à Limoges !

Décidément, Limoges n'en finit plus d'affoler le marché des transferts en cette mi-saison. L'actuel 11ᵉ de Nationale 2 s'est attaché les services du funambule Kini Murimurivalu.

Un recrutement XXL

Les fêtes de Noël sont bien passées, mais à Limoges, il semblerait que les cadeaux continuent de tomber. Après avoir surpris son monde en recrutant trois joueurs de grandes classes, l'USAL vient d'annoncer l'arrivée de l'arrivée Kini Murimurivalu.

Le joueur de 34 ans est un habitué des terrains de Top 14, et a même été un titulaire indiscutable du côté de La Rochelle (147 matchs). Ce n'est pas tout, car l'international fidjien est aussi passé par Clermont, jusqu'à atterrir chez les Tigers de Leicester, où il a joué 40 matchs.

L'homme aux 34 sélections était sans club depuis son départ cet été du club anglais, malgré une titularisation avec l'équipe nationale en novembre 2022 face à l'Écosse. Durant la partie, l'arrière s'était sérieusement blessé, et n'avait pas pu jouer le reste de la saison.

Avec les Flying Fijians, Murimurivalu a participé à trois éditions de la Coupe du monde, en 2011, 2015 et 2019. L'ancien maritime a également remporté la Coupe des nations du Pacifique à deux reprises (2015 et 2018).

Ce dernier rejoint alors Noa Nakaitaci, qu'il a déjà côtoyé en Auvergne, ainsi que James Hart (ancien du Racing 92, de Brive et de Grenoble) et l'international tongien Paula Ngaumao.

Objectif maintien, voire plus ?

Bien mal embarqué dans ce groupe 1 de Nationale 2 au début de l'année, Limoges a retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Une victoire chez le leader, Salles leur a permis de ne plus être la lanterne rouge, au détriment de Saint-Jean de Luz.

Prochainement, les coéquipiers de Kini Murimurivalu vont recevoir Marmande, qui est juste devant au classement, et le Bassin d'Arcachon qui est neuvième. Les joueurs de Limoges n'auront donc qu'un déplacement dans ce bloc, à Marcq-en-Barœul.

Le mois de janvier sera donc primordial pour l'USAL, et avec son florilège de joueurs premium, les hommes de Mirco Bergamasco espèrent sortir de cette zone de relégation. En plus de cela, ces derniers ne sont qu'à neuf points du premier qualifié, et avec dix matchs à jouer, tout est encore possible !

