Le monde du rugby perd une de ses légendes, JPR Williams est décédé

Très grands parmi les légendes, JPR Williams est encore considéré par certains comme l'un des meilleurs joueurs de ce jeu. A 74 ans, l'ancienne gloire galloise s'est éteinte.

Un talent incroyable

Ce qu'on retiendra de JPR Williams ? Qu'il a été l'un des meilleurs joueurs de son époque, et certainement un des meilleurs numéros quinze de l'histoire du rugby ! Cet arrière d'instinct a porté le maillot du XV du Poireau à 55 reprises, ce qui est également un exploit en soi, dans les années 70.

En sélection, l'homme aux rouflaquettes devenues légendaires à tout gagner, ou presque ! Au temps de la belle équipe galloise, JPR Williams a amassé pas moins de huit Tournois des 5 Nations (1969, 1970, 1971, 1973, 1975, 1976, 1978 et 1979) ! Par trois fois, le remuant gallois est parvenu à faire le Grand Chelem (1971, 1976, 1978).

Révolutionnaire dans le champ profond du terrain, cet artiste ne s'est pas contenté de briller qu'avec le maillot du Pays de Galles. Avec les Lions Britanniques, Williams a aussi fait parler la poudre.

En 1971, la sélection britannique est allée défier les Blacks en Nouvelle-Zélande, lors de la fameuse tournée qui a lieu régulièrement. Cette année-là, les Lions avaient le Gallois dans leur équipe, et cette tournée a été une franche réussite. Plus jamais dans l'histoire des Lions, un tel exploit n'a été créé au pays du long nuage blanc.

Quatre ans plus tard, ce dernier a récidivé, mais en Afrique du Sud cette fois-ci, un autre immense succès qui a résonné mondialement, même au cœur des années 70.

Rugby. Premiership. Que devient l’ancien international français Virimi Vakatawa avec son club de Bristol ?

Un véritable personnage

Comme toute légende de ce sport, JPR WIlliams est un sacré personnage, qui a traversé les époques sans ne prendre aucune ride. Mordu de rugby, c'est avant tout au tennis que le Gallois s'est distingué, jusqu'à remporter le titre national des juniors à 19 ans. Après cela, il décida de troquer la raquette pour les crampons, nous connaissons la suite.

Et le rugby, il ne l'a plus lâché, c'est le moins que l'on puisse dire. Bien qu'il ait pris sa retraite officiellement en 1981, à 32 ans seulement, ce dernier jouera jusqu'en 2003, à l'âge de 54 ans !

Le funambule du XV du Poireau jouera pour le modeste club de Tondu RFC, dans la petite ville d'Aberkenfig, qui se trouve à seulement 10 minutes de sa ville natale, Bridgend.

Malgré la vieillesse qui le gagnait, c'est en qualité d'ailier que Williams termina sa carrière, un poste qu'il avouera avoir toujours eu envie de jouer.

En parallèle, ce génie du ballon ovale n'a jamais mis de côté sa vie professionnelle, et stoppa même sa carrière prématurément, pour se consacrer à son métier. JPR Williams a été chirurgien orthopédique, et ajouta dans son autobiographie : "J'ai pour habitude de dire que j'ai passé la moitié de ma vie à me briser les os sur les terrains de rugby et l'autre moitié à recoller ceux des autres dans la salle d'opération." Un génie, jusqu'au bout.

Rugby. Top 14. Patrice Collazo « très inquiet » pour son pilier sorti sur commotion face à Toulon