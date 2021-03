TRANSFERT. L'ouvreur irlandais JJ Hanrahan jouera à l'ASM Clermont Auvergne l'an prochain.

Selon les informations de RMC Sport, le n°10 du Munster va poser ses bagages Place de Jaude.

L'ASM Clermont Auvergne fait décidément l'actualité transfert de cette fin de semaine. Si le Midol nous apprend que le club a sondé Guy Novès pour succéder à Franck Azéma, RMC Sport nous apprend l'identité d'une recrue pour le club.

L'Irlandais arrivera quel que soit le choix du nouveau manager.

TRANSFERT. L'ASM Clermont Auvergne a sondé... Guy Novès !"Un contrat de deux ans est évoqué" pour celui qui sera amené à jouer le rôle de doublure de Camille Lopez. Et plus si affinités ? Avec son profil très joueur, le n°10 de 28 ans (qui n'a jamais porté le maillot de l'équipe nationale) est aussi capable de jouer à l'arrière, et pourrait rendre de fiers services aux Jaunards.

Pour rappel, Tomas Lavanini va également rejoindre le club à l'intersaison, quand Peter Betham (Provence Rugby) fera ses bagages. Le Samoan Tim Nanai-Williams est aussi en fin de contrat.

