TRANSFERT. Le meilleur transfuge de France 7 affole les clubs de Top 14, son club veut le prolonger

Auteur d’un essai en puissance ce dimanche soir face à Paris, Esteban Capilla continue de donner raison à l’Aviron de vouloir le prolonger.

Esteban Capilla possède un profil atypique, pour sûr. Très grand (1m97) sans être très massif (100kg), le 3ème ligne s’épanouissait à 7 depuis 3 ans, où son physique et ses qualités techniques et de compréhension du jeu faisaient merveille. Jusqu’à être élu meilleur joueur du Supersevens puis intégrer le groupe de France 7, avant de rater les JO à cause d’une blessure.

De retour dans le club qui l’a accueilli après sa formation dans des entités plus modestes du pays basque, le jeune Capilla (21 ans) vit donc sa première véritable saison avec le groupe professionnel de l’Aviron bayonnais.

Et son intégration s’est très bien passée, lui qui a déjà débuté 4 matchs (sur 5) depuis le début de saison. À l’aise sous les renvois, athlétique, intelligent et ma foi assez efficace en défense, l’ancien U20 réalise un bon début de saison. Là où nombre de ses anciens compères de France 7 galèrent…

Prolongation à venir ?



Auteur d’un essai en puissance ce dimanche soir face à Paris, Capilla continue de donner raison à l’Aviron de vouloir le prolonger. Car oui, début décembre, il convient généralement de s’activer à un moment ou nombre des joueurs les plus convoités ont déjà signé leur prochain contrat.

Alors, si plusieurs clubs de Top 14 sont naturellement venus s'informer sur ce joueur ces dernières semaines, Bayonne s'est enfin décidé à entamer des discussions pour prolonger son 3ème ligne formé non loin de Jean-Dauger, selon le Midi Olympique.

D’après la même source, le dialogue irait dans le bon sens et l’on peut donc facilement imaginer que Capilla prolongera dans le club qu’il côtoie depuis son adolescence, si l’offre faite ne lui manque pas de respect…