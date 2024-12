''Lui et Jauneau doivent être les grands leaders de Clermont, demain'' : ce talent brut adoubé par Urios

Titulaire pour la première fois au Michelin, Barnabé Massa a réalisé une grande performance. Son manager Christophe Urios le voit aller très loin.

Certes, les U20 comme la ProD2 n’ont probablement rien à voir avec le Top 14 en ce qui concerne l’intensité et surtout l’enchaînement. Reste qu’au nom de ce qu’il nous avait montré sous le maillot de Grenoble et des jeunes tricolores, on était à peu près sûr que Barnabé Massa sauterait le pas de l’élite plus rapidement que la moyenne.

Au nom, notamment, de son activité débordante et de ses 10 essais en ProD2 l’an passé, par exemple. Et s’il est trop tôt pour faire un bilan de son adaptation à Clermont, gageons que le jeune talonneur (20 ans) s’est déjà montré au niveau.

Malgré la concurrence du remuant Étienne Fourcade, l’ancien grenoblois grappille ce qu’il peut grappiller. Et à fête ce week-end sa première titularisation au Michelin. Et quelle première !

Comparé à Camille Chat par Urios, le percutant Barnabé Massa très bientôt à l'épreuve du Top 14

Auteur d’un doublé derrière deux mauls dévastateurs, de l’activité qu’on lui connaît dans le jeu et surtout d’un 100 % au lancer (son point faible jusqu’ici), Massa a enfin pu se libérer sous le maillot clermontois. Avec son gaz caractéristique.

Choisi titulaire par Christophe Urios suite un entraînement à haute intensité très réussi en début de semaine, le jeune talonneur a donc saisi l’opportunité donnée par son manager.

Jusqu’à lui faire dire après le match ce dont on ne doute en rien, depuis l’annonce de sa signature au Michelin : "Barnabé et Baptiste (Jauneau) doivent être les grands leaders de Clermont dans les années à venir." (Midi Olympique) Voilà qui en dit long sur ce que sont en mesure de réaliser ces 2 figures de proue d’une génération U20 pas trop trop mauvaise…