TRANSFERT. Le Gallois aux 40 sélections Rhys Webb vers la ProD2 ?

Selon Rugbyrama, l'international gallois Rhys Webb devrait rejoindre la ProD2, et notamment le club du Biarritz Olympique la saison prochaine. Une recrue phare dans le mercato des Basques !

Un joueur de calibre international

Bien que ce Webb a aujourd'hui 34 ans, et se rapproche tout doucement d'une fin de carrière, il reste une valeur sûre ! Ce dernier était dans le squad de Gatland lors du dernier Tournoi des 6 Nations, et a même était titulaire à trois reprises, y compris contre la France ! Rhys Webb a porté le maillot du XV du Poireau 40 fois, et celui des Lions Britanniques à deux reprises en 2017. Il est également passé par le Top 14 lors de la saison 2018/2019, et avait été le titulaire au poste de numéro 9 à Toulon ! Après un retour aux Ospreys et selon le Midi Olympique le demi de mêlée pourrait se lancer un dernier défi en rejoignant Biarritz, qui est un club historique dans le paysage du rugby français, et qui a pour ambition de retrouver l'élite la saison prochaine.

Le BO de retour en Top 14 ?

Si cette saison, tout ne s'est pas passé comme prévu pour le BO, l'ambition du club reste la même, être compétitif en ProD2. Si Biarritz ne retrouve pas le Top 14 cette saison, la venue d'un tel joueur pour l'année prochaine signifie que la direction du club souhaite marquer un tournant, et peut-être même passer cette page dans la seconde division française. Si le groupe d'investisseurs de Romain Détré n'a toujours pas formulé d'offre pour acquérir le club, Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave ne se laissent pas abattre pour autant ! Pour Barnabé Couilloud en revanche, si ce transfert vient bel et bien à bout, il devra être contraint de trouver un nouveau club, lui qui n'est âgé que de 24 ans. Quoi qu'il en soit, la venue d'un tel joueur serait une superbe image pour la ProD2 !

