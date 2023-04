RUGBY. Wow ! On a trouvé la version 2.0 de l'iconique Nick Cummins !

Dans la famille des ailiers à moustache avec un bandeau, je demande celui des Brumbies ! Bingo, Ben O'Donnell a marqué les esprits ce week-end en Super Rugby face aux Fidjian Drua !

Un parcours tout à fait atypique !

Ce week-end, le grand public a pu découvrir l'étendue du talent de Ben O'Donnell, l'ailier moustachu des Brumbies, qui a planté un triplé aux Fijdian Drua. Néanmoins, le garçon est tout de même âgé de 27 ans, et n'en est pas à son début de carrière ! Avec seulement une poignée de matchs en Irlande, du côté du Connacht, O'Donnell a entamé avec les Brumbies sa troisième saison professionnelle. À l'inverse de Mack Hansen, l'actuel ailier du XV du Trèfle, qui a rejoint le Connacht après des apparitions en Super Rugby chez les Brumbies, O'Donnell n'a pas vraiment réussi son expérience en Europe, et c'est parmi les siens en Australie qu'il brille. Cette saison, l'ailier n'est pas un titulaire indiscutable (pour l'instant), et fait face à la concurrence de Corey Toole. En l'absence de ce dernier, notre protagoniste a donc connu sa deuxième titularisation avec les Brumbies, et il n'a pas manqué de se refaire remarquer ! En moins d'un quart d'heure de jeu, O'Donnell avait déjà franchi deux fois la ligne d'en-but fidjienne. En fin de partie, il se paya même le luxe d'inscrire un troisième essai, tout en vitesse et en puissance. Du haut de ses 1m88, l'ailier australien a marqué 5 essais en 6 matchs cette année, ce qui ne passe forcément pas inaperçu !

Un joueur de Seven avant tout

Si Ben O'Donnell n'apparait qu'à 27 ans sur le devant de la scène du rugby à XV, c'est qu'avant cela, il ne pratiquait pas ce sport ! En effet, l'ailier australien était une des pièces maîtresses de l'équipe de rugby à 7 des Wallabies, avec qui, il a joué de 2017 à 2020. Ben O'Donnell avait aussi été nommé capitaine de cette équipe lors de plusieurs tournois, ce qui prouve alors son importance dans cette équipe. De façon générale, il n'est pas rare de voir des joueurs de rugby à 7 franchir le pas et venir briller sur les terrains de Top 14 ou de Super Rugby. A contrario, de très bons joueurs de rugby à XV se penchent alors aussi vers le rugby à 7 sur de courtes périodes, ou bien même sur plusieurs saisons, comme avec Marvin O'Connor, Stephen Parez ou Aaron Grandidier. Cependant, avec les Jeux Olympiques en France qui approchent à grands pas, O'Donnell pourrait de nouveau rejoindre ses anciens coéquipiers, pour cette formidable compétition.

Une ressemblance frappante avec Nick Cummins !

La performance de haute volée de O'Donnell ce week-end n'est pas passé inaperçu, tout comme le look du joueur, qui n'est pas sans rappeler un des joueurs les plus appréciés dans le monde du rugby, Nick Cummins. Celui qu'on surnommait "Honey Badger" dit "Le Ratel", en raison de sa longue chevelure bouclée, sa grosse moustache et son bandeau au milieu du front, a, lui aussi, débuté par le rugby à 7, avant de connaitre la gloire avec l'équipe à XV des Wallabies. Ce dernier a participé aux Jeux Olympiques à Rio en 2016, après 15 sélections avec l'Australie, et un passage très remarqué chez la Western Province. Le style de jeu de O'Donnell, son large sourire après avoir inscrit un essai, ainsi que sa façon de courir nous rappelle fortement Cummins, et nous espérons pour lui qu'il connaîtra la même ascension que son aîné en Super Rugby.

