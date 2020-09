[TRANSFERT] Le capitaine de France 7 Jean-Pascal Barraque rejoint Clermont

Le capitaine de France 7 Jean-Pascal Barraque va rejoindre l'ASM pendant plusieurs mois en raison de l'annulation de plusieurs tournois du circuit mondial.

Pourquoi Tavite Veredamu a tout pour briller en Top 14 avec Clermont ?Après Tavite Veredamu, Clermont se renforce avec l'arrivée d'un autre joueur de France 7, savoir le capitaine des Bleus Jean-Pascal Barraque. Contrairement au 3e ligne, qui a été engagé comme joker médical de Peceli Yato, Barraque signe avec l'ASM jusqu'à janvier 2021. Il rejoindra Clermont dès la semaine prochaine. "Jean-Pascal est un garçon que je suis depuis longtemps. C’est un joueur polyvalent capable d’évoluer à l’ouverture, au centre ou à l’arrière qui a développé avec le rugby à 7 beaucoup de vitesse et d’explosivité, tout en ayant un solide vécu à XV", a commenté le coach auvergnat Franck Azéma. Jean-Pascal Barraque a en effet joué à Biarritz (2010/2013), Toulouse (2013/2014) et La Rochelle (2014/2016) avant de briller sur le circuit mondial de rugby à 7. Une compétition où il s'est imposé comme un des meilleurs grâce à sa vitesse et à son punch.

Rugby à 7 - La saison 2020/2021 chamboulée par le Covid-19 : deux étapes annulées

Si Barraque quitte France 7 pendant plusieurs mois, c'est parce que les Sevens Series ont été sérieusement impactées par la pandémie mondiale. Toutes les étapes jusqu'à janvier 2021, à savoir Dubaï et Le Cap puis Hamilton et Sydney ont été annulées. Il fallait donc trouver des solutions pour les Tricolores afin qu'ils puissent jouer et s'entraîner. En effet, l'équipe de France n'est toujours pas qualifiée pour les JO de Tokyo en 2021. "Ces quelques mois au sein du club permettront à Jean-Pascal de continuer sa préparation pour la saison à 7 qui reprendra en janvier prochain tout en s’épanouissant dans le jeu avec une équipe professionnelle", confie Christophe Reigt, Manager général France 7. FRANCE 7 : Jean-Pascal Barraque danse dans la défense américaine pour le superbe essai [VIDÉO]