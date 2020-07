Rugby à 7 - La saison 2020/2021 chamboulée par le Covid-19 : deux étapes annulées

Les étapes combinées Hommes et Femmes de Dubaï et de Cape Town n'auront finalement pas lieu cette année à cause du Covid-19.

Le Paris Sevens n'aura pas lieu, les All Blacks sacrés champions des World Series 2020Le circuit mondial de rugby a été particulièrement impactée par la crise du Covid-19. Avec des étapes aux quatre coins du monde, difficile dans ces conditions de tenir le calendrier. La saison 2020 avait été déjà modifiée avec l'annulation de plusieurs étapes dont le Paris Sevens et le sacre de la Nouvelle-Zélande après seulement cinq tournois. La saison 2021 va également subir de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Dans un communiqué, World Rugby a fait le point et annoncé des décisions importantes :

Après avoir consulté et dialogué avec les différents organisateurs des tournois, il a été décidé que les étapes combinées Hommes et Femmes des tournois de Dubaï et de Cape Town du HSBC World Rugby Sevens Series 2021, qui étaient respectivement prévues du 26 au 28 novembre et du 4 au 6 décembre 2020, n'auront finalement pas lieu en raison de l'évolution incertaine et changeante de la pandémie de Covid-19.

Un coup dur pour les nations en lice. Rendez-vous à Hamilton en janvier 2021 ? Cette année devait servir de tremplin au tournoi olympique qui doit avoir lieu en 2021 au Japon. Des Jeux qui, il faut le rappeler, ont aussi été reportés d'un an à cause du Covid. Il faut savoir qu'on ne connaît pas encore tous les qualifiés. Il reste deux tickets à distribuer. La France, chez les femmes comme chez les hommes, doit participer à un ultime tournoi de repêchage. World Rugby a précisé que celui-ci était toujours d'actualité. Un contexte difficile pour les joueurs et joueuses de rugby à 7, privés de matchs pendant de longs mois. TQO - France 7 - Le dernier billet pour les Jeux olympiques se trouve au ChiliCette semaine, la star de France 7 a choisi de s'engager avec Clermont pour une pige de plusieurs mois. L'occasion pour lui de se maintenir au niveau en attendant de retourner avec France 7. [TRANSFERT] Clermont signe la bombe du Sevens Tavite Veredamu