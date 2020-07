[TRANSFERT] Clermont signe la bombe du Sevens Tavite Veredamu

La FFR vient d’officialiser la signature du septiste Tavite Veredamu jusqu’à fin novembre à Clermont.

Apres des jours de spéculations, Tavite Veredamu va bien rejoindre Clermont, la FFR avec qui il est sous contrat depuis 2018 vient d’officialiser sa signature jusqu’à fin novembre dans le club auvergnat. Il arrive en tant que joker médical du Fidjien Peceli Yato, touché au genou et absent pour plusieurs mois. Clermont s’était depuis activement mis à la recherche d’un troisième ligne afin de compenser son absence.

D’origine fidjienne comme Yato, Veredamu a joué 93 matchs avec le maillot de France 7 et inscrit 49 essais sur le circuit mondial. Pourtant en contrat avec la Fédération Française de Rugby, Veredamu a été libéré pour quelques mois afin de lui permettre "de rester en contact avec le haut niveau du rugby", comme indiqué dans le communiqué officiel du club.

ASM Clermont : Peceli Yato absent six mois ?

Tavite, c’est avant tout une éducation, et un parcours d’homme, qui a fait le choix, à 18 ans, de quitter son pays natal pour s’engager, en France, dans la Légion Etrangère. Il allie humilité et rigueur et ses expériences de vie font de lui une personne riche de certaines valeurs qui nous parlent, et apte à s’intégrer dans un collectif. Ses qualités rugbystiques, dans l’optique de ce que nous cherchions, nous ont séduits. C’est un gros plaqueur, qui gagne la ligne d’avantage, porte le ballon et fait avancer. Costaud dans le 1 contre 1, il a également le mérite de parfaitement maîtriser le français. - Franck Azéma, communiqué officiel du club.

Avant de se fixer à 7, il a joué à XV entre 2010 et 2017 sous les couleurs de Nîmes et de l’équipe de France militaire. Les histoires de joueurs de 7 passés pas le XV sont légions, mais peu ont réussi à se faire de la place et à s'adapter à l'intensité tout autre du rugby à 15. Espérons que son adaptation entre le 7 et le XV soit rapide et qu’il connaisse la même trajectoire que Virimi Vakatawa, joueur phare de l’équipe de France à XV après l’avoir été avec France 7. Son poste n'est pas encore défini comme l'indique le club, il peut jouer 6,7 ou 8. Veredamu est attendu en Auvergne cette semaine.