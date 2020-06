Le Paris Sevens n'aura pas lieu, les All Blacks sacrés champions des World Series 2020.

Les World Series 2020 sont officiellement terminés : les cinq derniers tournois de la saison n'auront pas lieu.

C'est officiel, la Nouvelle-Zélande est à nouveau sur le toit du monde ! Certes, pas à XV mais au Sevens : World Rugby a décidé de sacrer les All Blacks et les Blacks Ferns au terme d'une saison officiellement terminée. Les World Series 2020 n'iront donc pas au bout "en raison de la nature évolutive de la pandémie de COVID-19"...

Cinq étapes du circuit restaient à disputer : Langford (Canada), Londres, Paris, Singapour et Hong Kong. La France n'aura donc pas le droit à un week-end Sevens. Sur son site, World Rugby précise que la décision "a été prise en plaçant la santé et le bien-être de la communauté du rugby et du grand public comme priorité absolue et conformément aux conseils des gouvernements et des autorités de santé publique concernés."

Première du classement chez les hommes comme chez les femmes, la Nouvelle-Zélande est sacrée championne. La France termine 6e chez les hommes (74 points, meilleure performance à Cape Town) et 4e chez les femmes (70 points, meilleure performance à Hamilton).