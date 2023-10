TRANSFERT. Jonny Sexton serait-il sur le point d'accepter une offre monstrueuse à l'étranger ?

Alors que le parcours de l'Irlande s'est arrêté au même stade que celui du XV de France, la carrière du chef d'orchestre, Sexton, devait s'en tenir là. Retournement de situation.

Une fin de carrière, ou pas ?

Si tous les supporters du XV du Trèfle et du Leinster retenaient leur souffle et redoutaient ce jour où Jonny Sexton raccrocherait les crampons, il se pourrait que ce ne soit pas de suite. Depuis des mois, le maître à jouer irlandais avait prévu de soigner sa sortie, après une quatrième Coupe du monde où son équipe était favorite. COUPE DU MONDE. ''Un match qui n'aurait même pas dû avoir lieu'', la presse étrangère blasée par la demi-finale des All BlacksBien qu'âgé désormais de 38 ans, l'ouvreur aguerri ne semble pas avoir perdu la flamme qui l'a animé durant ses 17 ans de carrière professionnelle. Un autre résultat en Coupe du monde aurait aussi contribué dans la décision de ce dernier de vraiment lâcher l'affaire.

Désireux un temps de couper les ponts avec le monde du rugby, et de trouver plus de stabilité dans sa vie, Sexton souhaitait avoir un poste à temps plein au sein du groupe Ardagh, une entreprise irlandaise.

Néanmoins, la semaine dernière, nos confrères britanniques du Sunday Times avaient fait une suggestion surprise, selon laquelle le demi d'ouverture de l'Irlande pourrait alors prendre ses fonctions au sein du XV du Trèfle, en qualité d'entraîneur ! Une suite finalement plus "logique", pour cet éternel passionné.

Toutefois, nous apprenons tout juste qu'une déclaration encore plus inattendue a pointé le bout de son nez de l'autre côté de la Manche, suggérant que ce dernier hésiterait même à prendre sa retraite en cours de saison !

Le Japon comme point de chute ?

Le site spécialisé de rugby, Rugby.co.uk a publié qu'une équipe japonaise tenterait de faire venir Sexton au pays du soleil levant, avec à la clé, une offre gigantesque !

Toujours selon les sources de ce site, l'accord s'élèverait autour du million d'euros pour le joueur de 38 ans, pour une année seulement ! De quoi partir avec un joli petit pactole à la retraite.

Dernièrement, de nombreuses stars du rugby mondial se sont exilées en première division japonaise, à l'image de Kieran Read, Sonny Bil Williams ou encore Dan Carter. Beauden Barrett a, lui aussi, joué quelques matchs au Japon, et devrait même retenter l'aventure la saison prochaine.

Néanmoins, rien n'est encore fait pour Sexton, qui a récemment fait plusieurs sorties médiatiques en instant sur le fait de prendre du temps avec sa famille, dans sa maison en Irlande. De plus, ce départ entraînerait aussi le fait qu'il devrait renoncer à l'avantage fiscal de sa retraite, qui s'élève également au million d'euros, selon la presse irlandaise. Affaire à suivre.