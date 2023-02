TRANSFERT. Gonzalo Quesada, futur homme providentiel de l'attaque du 15 de France ?

Alors que le temps passe, les Bleus se cherchent toujours un remplaçant à Laurent Labit pour 2024. Une quête qui pourrait bien les mener vers l'Argentin...

Mais que fera Gonzalo Quesada la saison prochaine ? Alors qu'il est acté que Laurent Labit et Karim Ghezal arriveront dans la capitale après le Mondial, le technicien argentin est toujours sur le marché. Lui qui a réussi à hisser le Stade Français à la 2ème place du Top 14 à l'heure d'écrire ces lignes. Alors forcément, malgré des périodes difficiles avec son club, Quesada à la cote. Et le XV de France aurait d'ailleurs des vues sur l'ancien ouvreur. L'actuel entraîneur du Stade français a récemment refusé une offre de l'USAP et ferait partie d’une "short list" pour remplacer Laurent Labit, l’actuel chef de l'attaque des Tricolores, selon le Midi Olympique.

Une option qui pourrait plaire au principal concerné qui pour rappel, à déjà connu les Bleus sous l'ère Lièvremont, en tant que spécialiste du jeu au pied. Cette fois-ci, la mission aurait donc beaucoup plus de relief. Mais le Parisien possèderait également d'autres propositions...

