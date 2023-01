15 de France. Pourquoi Quesada doit selon nous rejoindre le staff de l'équipe de France ?

Très en vue ces dernières semaines, sur le banc de touche du Stade Français Paris, Gonzalo Quesada semble être le profil idéal que cherche tant Fabien Galthié pour l'accompagner !

Longtemps critiqué par son président, Hans-Peter Wild, et également en désaccord avec son directeur sportif, Thomas Lombard, Quesada a pourtant répondu sur le terrain. En effet, si l'entente n'était pas au beau fixe entre la direction et le manager de Paris, la connexion avec les joueurs est plutôt très bonne. Depuis l'annonce de son départ, au début de saison, le groupe parisien semble être plus soudé que jamais, et les résultats parlent d'eux même. Actuellement, le Stade Français surfe sur une série de 4 victoires en Top 14, dont une écrasante sur la pelouse du rival parisien. Les coéquipiers de Macalou sont sur la deuxième marche du classement du Top 14, à seulement 3 unités du leader toulousain. À la fin de chaque victoire, il n'est plus rare d'entendre les joueurs témoigner leur affection au travail de leur entraineur. En plus de cela, les succès sont convaincants et les hommes de Quesada affichent un jeu de mouvement attrayant, pouvant rappeler celui du 15 de France. Fabien Galthié cherche un entraineur pour mener son attaque, et sur ce point, le stratège argentin peut répondre aux attentes.

