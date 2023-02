15 de France. Et si Jonathan Danty faisait son retour chez les Bleus avant la fin du Tournoi ?

Annoncé gravement blessé à un genou depuis quelques semaines, le centre du Stade Rochelais Jonathan Danty pourrait finalement faire son retour sur les terrains dès ce week-end.

RUGBY. Avec 46 minutes de temps de jeu effectif, Irlande - France est-il le match le plus intense de l’histoire ?Voilà un retournement de situation qui pourrait être favorable au 15 de France. Jonathan Danty, centre de la Rochelle et des Bleus, est depuis quelques semaines blessé à un genou. Une rupture du ligament croisé postérieur qui devait l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois, pour le plus grand malheur de son club mais aussi des Bleus. Mais voilà, contre toute attente, Danty a décidé de ne pas se faire opérer de son genou, afin de pouvoir postuler avec le 15 de France avant la fin du Tournoi 2023. Déjà de retour à l'entraînement, le joueur de 30 ans pourrait même jouer dès ce week-end en Top 14, face à Castres. C'est en tout cas ce que nous annonce Rugbyrama ce lundi. De ce fait, Danty pourrait tout à fait postuler pour le prochain match des coéquipiers d'Antoine Dupont, face à l'Écosse dans deux semaines (dimanche 26 février). Une excellente nouvelle donc pour les Bleus, même si l'on se rappelle du cas Gabin Villière, qui s'était blessé avec le 15 de France juste après son retour de blessure. Reste à voir désormais quel choix fera Fabien Galthié : renforcer son milieu de terrain avec l'un de ses cadres, ou ne pas prendre de risque, à maintenant 7 mois du Mondial 2023...

