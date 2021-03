TRANSFERT. François Trinh-Duc (Racing 92) devrait bien rejoindre l'UBB

Le demi d'ouverture international François Trinh-Duc ne devrait pas raccrocher les crampons à l'issue de cette saison.

C'est l'un des feuilletons "mercato" de cette saison : où François Trinh-Duc évoluera-t-il la saison prochaine ? On le sait, l'ouvreur international ne sera pas conservé par le Racing 92. Et depuis quelques semaines, la tendance est à la découverte d'un quatrième club professionnel (après Montpellier, Toulon et le Racing, donc) pour un dernier défi.

Ce club ? L'UBB.

VIDEO. Top 14. François Trinh-Duc (Racing 92) claque une interception de 60m pour la victoire !Seulement, le n°10 a annoncé sa retraite pour le magazine Koï, expliquant miser sur sa reconversion en devenant dirigeant-associé d’un cabinet de conseil et d’ingénierie à Montpellier. Alors, comment démêler le vrai du faux ? Selon les informations de Sport 24, Trinh-Duc n'aurait plus l'intention de raccrocher les crampons. "Son agent et le président de l’UBB Laurent Marti ont démenti cette retraite sportive." TRANSFERT. Top 14. Louis Picamoles (MHR) transféré à l'UBB avec effet immédiat ?Un contrat d'un an - proposé après l'interview pour Koï - l'attend en Gironde, où FTD devrait jouer les doublures de luxe de Matthieu Jalibert, et remplacer Ben Botica, futur Castrais. Il y retrouvera également Louis Picamoles. Le poste de dirigeant-associé attendra !

