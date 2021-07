TRANSFERT. TOP 14. Et voilà que le MHR engage la dernière pépite du rugby italien !

Paolo Garbisi s'est engagé avec Montpellier. Il remplacera numériquement Goosen et Lozowski.

Montpellier se cherchait un 3/4 polyvalent, capable de jouer à l'ouverture pour suppléer Pollard et Foursans tout en ne se cantonnant pas au poste. Et le club au porte-monnaie très épais a donc cette fois agit dans l'ombre pour finalement dégôter la dernière pépite du rugby italien : Paolo Garbisi. Malgré quelques désaccords avec la Fédération italienne et alors que Mohed Altrad n'est pas parvenu à faire sauter le contrat de Goosen aux Bulls, l'ouvreur de 21 ans s'est finalement engagé avec les Cistes ce vendredi.

Dans l'Hérault, celui qui compte déjà 55 points en 10 sélections s'installera pour deux ans, où son contrat espoir lui permettra de poursuivre ses études en parallèle, tout en franchissant un cap sur le plan du rugby, on l'espère.

Paolo, a été le meilleur joueur italien du dernier tournoi des 6 Nations. C’est un peu la pépite du rugby italien. Il a voulu vraiment prendre le challenge de vouloir progresser et de jouer dans un grand club. Nous avec le départ d’Alex Lozowski et de Goosen, nous avions vraiment besoin d’un joueur comme lui, capable de jouer 10, 12, 15, buteur. Et donc nous sommes très contents d’avoir Paolo pendant 2 ans ici. Il a vraiment envie de venir avec nous, grandir, s’entraîner dans une structure professionnelle, même s’il reste dans le double projet parce qu’il va continuer ses études et qui vient en contrat espoir." Philippe St-André sur le site du MHR.