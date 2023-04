TRANSFERT. Et si le 3ème joueur le plus capé de l’histoire débarquait à Pau la saison prochaine ?

Sam Whitelock pourrait s’engager à Pau la saison prochaine. Si rien n’est encore signé, la piste menant au All Black serait bien engagée.

C’est ce qu’on appelle une pointure. Une vraie. A 34 ans, Sam Whitelock compte pas moins de 143 sélections avec les All Blacks, dont il est un membre éminent depuis 2010 ! Il est d’ailleurs le seul double champion du monde à faire toujours partie du squad des Néo-Zélandais, qu’il dirige d’ailleurs à l’occasion, lorsque Sam Cane n’est pas là. Whitelock, c’est donc un monument de ce jeu, fidèle parmi les fidèles des Crusaders et qui, malgré les années passant, a toujours régné de par sa présence physique (2m02 pour 117kg) mais surtout sa mobilité, son intelligence dans le jeu comme en touche et son efficience sur toutes les phases de conquête, plus largement.

RUGBY. Retallick - Whitelock : l'inoxydable paire gagnante des All BlacksBref, si l’on vous en parle aujourd’hui, c’est peut-être parce que comme certains de ces vieux amis All Blacks, le compère de Brodie Retallick ne serait pas contre allé faire une ultime pige en Top 14. C’est en tous cas ce que croit savoir la République des Pyrénées, qui annonce que la Section Paloise aurait activé la piste menant à lui et qu’elle pourrait aboutir. Dans le Béarn, Sam pourrait en effet retrouver son frère Luke, ce qui constitue un atout de poids dans le camp des Palois pour tenter de renforcer solidement leur 2ème ligne la saison prochaine. Auquel cas le grand barbu débarquerait après le Mondial en France…

