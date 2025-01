TRANSFERT. Dulin et La Rochelle, clap de fin ? Trois clubs de Top 14 en embuscade

À 34 ans, Brice Dulin arrive à un tournant : prolonger à La Rochelle malgré l'arrivée de Niniashvili ? Ou tenter une dernière aventure en Top 14 ?

Brice Dulin est à un tournant. En fin de contrat avec La Rochelle, l’arrière de 34 ans ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Toujours performant en Top 14, il est suivi de près par plusieurs clubs, notamment Castres, le Racing 92 et Vannes. Mais à ce stade, rien n’est encore acté.

Trois clubs en embuscade

Si Dulin a longtemps laissé entendre qu’il prolongerait à La Rochelle, l’arrivée prochaine de Davit Niniashvili pourrait changer la donne. En quête de temps de jeu et de concurrence saine, il pourrait être tenté par un dernier défi. Castres, son ancien club avec qui il a été sacré champion de France en 2013, figure en haut de la liste.

Le Racing 92, où il a passé six saisons, aimerait bien le rapatrier également. Enfin, le RC Vannes, toujours plus ambitieux, espère signer l’arrière rochelais. Pour toutes ces équipes, ce serait un gros coup. Brice Dulin est toujours aussi performant avec les Maritimes et amène beaucoup de stabilité à un groupe. Une équipe comme le Racing, en manque de leaders, en aurait bien besoin cette saison.

À 34 ans, Dulin sait qu’il ne repartira pas pour un long projet. "Je ne vais pas signer pour 10 ans ailleurs", confie-t-il à Rugbyrama. Sa décision sera aussi dictée par sa vie de famille, bien installée à La Rochelle. Mais l’idée de relever un dernier défi dans un club qui lui offrirait un rôle de leader le séduit.

Rester à La Rochelle ? Une option encore sur la table

Malgré la volonté des Maritimes de rajeunir leur effectif, Dulin n’exclut pas de prolonger. Il sait que La Rochelle devra gérer les doublons et qu’un duo avec Niniashvili pourrait être un vrai atout. "Aujourd’hui, toutes les grandes équipes ont deux joueurs de haut niveau à chaque poste", rappelle-t-il. La principale interrogation est de savoir si La Rochelle, en difficulté avec le salary cap, peut se permettre de le prolonger.

Si l’option d’un départ venait à se confirmer, Castres semble tenir la corde. Le CO cherche un successeur à Julien Dumora, qui pourrait raccrocher les crampons en fin de saison. Un retour aux sources pour Dulin, qui retrouverait un club et un environnement qu’il connaît bien.

Une piste qui s’est refroidie

Un temps pisté par l’Union Bordeaux-Bègles, le club se serait finalement retiré du dossier. Reste à savoir qui de Castres, Vannes, La Rochelle ou le Racing 92 remportera le gros lot.