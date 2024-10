TRANSFERT. Bundee Aki pisté par Toulon ! Une signature qui pourrait secouer le Top 14

Le RCT veut attirer Bundee Aki ! À 34 ans, le centre irlandais de l’équipe nationale pourrait rejoindre le RCT pour 2025. Une arrivée qui renforcerait l’attaque et l’expérience du club varois.

Le Rugby Club Toulonnais prépare déjà ses cartouches pour la saison prochaine. Et selon Midi Olympique, le club de la Rade aurait lancé une offensive pour recruter Bundee Aki, le solide centre irlandais du Connacht de 34 ans et ses 57 sélections, en fin de contrat en juin 2025. Une nouvelle qui fait déjà frémir les supporters varois et relance l’ambition de Toulon pour les années à venir.

Bundee Aki en Top 14

Avec sa puissance et son jeu offensif explosif, Aki est devenu une icône en Irlande. Son impact dans la récente Coupe du Monde a rappelé à tous qu’il reste l’un des meilleurs centres en circulation. Pas étonnant que le RCT veuille profiter de cette opportunité pour ajouter de l’expérience et de l’intensité à son effectif.

Ce potentiel transfert pourrait également s’inscrire dans un plan plus large à Toulon. Le départ de Leicester Fainga'anuku à la fin de la saison laisse un vide au centre. Sans oublier l'incertitude autour de Duncan Paia’aua, Mathieu Smaili et Jérémy Sinzelle.

Et même si d’autres noms sont évoqués, dont certains talents locaux, Aki apporterait cette touche internationale et l’impact physique que le staff recherche activement. "Le triple vainqueur du Tournoi des 6 Nations a en tout cas récemment échangé en visio avec les recruteurs toulonnais", précise le Midi Olympique.

34 ans, mais toujours performant

Du côté d’Aki, la perspective d’un challenge en Top 14 pourrait être alléchante. À 34 ans, il pourrait être séduit par un dernier défi dans un championnat qui attire encore des stars mondiales malgré le quota de JIFF imposé aux clubs. Le RCT pourrait donc devenir l’endroit parfait pour conclure une carrière déjà bien remplie.

La question reste de savoir si le RCT pourra boucler l’opération. Le club a la réputation et les moyens de séduire les grands noms, mais la concurrence pourrait être rude.

En attendant, les supporters de la Rade peuvent déjà rêver à un duo explosif entre Antoine Frisch et Bundee Aki, prêt à écraser les défenses du Top 14.