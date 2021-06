TRANSFERT - Après sa montée en TOP 14, le Biarritz Olympique accélère son recrutement.

Le journal Sud Ouest se fait l'écho de l'arrivée de deux nouveaux joueurs pour la saison prochaine, au Biarritz Olympique.

Une montée change beaucoup de choses. Et Biarritz est en train d'en faire l'expérience. Encore plus attractif depuis sa victoire en barrage face à Bayonne, le BOPB a également plus de marges financières. C'est pourquoi le club basque accélère son recrutement depuis ce week-end. Ainsi, après le Midi Olympique qui révélait la signature du pilier Quentin Samaran (Béziers), Sud Ouest se fait l'écho de l'arrivée de deux autres joueurs.

Le deuxième ou troisième ligne Josh Tyrell (Oyonnax, international samoan) et l'ouvreur anglais Brett Herron (Harlequins) sont ces recrues.

Rappelons que les expérimentés Darbo (Provence Rugby), Cubelli (Western Force) ou Erbani (Pau) ont déjà signé à l'instar de Zakaria El Fakir, passé de Bordeaux à Agen en cours de saison.

Dans le sens contraire, W. Du Plessis, Doubrère, David, Knight ou Synaeghel ne connaîtront pas l'aventure en Top 14.