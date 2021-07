TRANSFERT. 3 choses à savoir sur Elliot Dixon, le nouvel All Black du BO

Elliot Dixon sera l'une des recrues phares de Biarritz la saison prochaine. Mais que savez-vous vraiment de ce 3ème ligne 3 fois capé chez les Blacks ?

Le BO, c'est fou ! On vous l'a dit et répété sur notre site, s'il y a bien quelque chose que l'on ne peut pas reprocher à son président Jean-Baptiste Aldigé, c'est de vouloir remettre sur le devant de la scène le club aux 5 boucliers de Brennus. Après sa montée en Top 14 acquise au prix du derby du siècle que tout le monde connaît désormais, l'entité rouge et blanche met le paquet niveau recrutement pour assurer son maintien la saison prochaine. Ainsi, les pointures internationales Tevita Kuridrani et Tomas Cubelli ou les bien connus Vincent Martin, Antoine Erbani, Brett Herron ou James Cronin viendront renforcer l'équipe basque à l'intersaison.

Top 14. Non mais c'est quoi ce recrutement XXL réalisé par le Biarritz Olympique ?Mais la dernière recrue pourrait envoyer le BO encore dans une autre dimension, puisque ce n'est autre qu'un All Black qui arrivera du côté d'Aguiléra (ou de Lille, on ne sait toujours pas). Elliot Dixon, 3 capes avec la sélection la plus prestigieuse de la planète ovale et un statut à assumer en Top 14. Mais alors qui est ce solide gaillard (1m93 pour 111kg) relativement méconnu en France ? Voici 3 choses à savoir sur ce troisième ligne aile ou centre de 31 ans :