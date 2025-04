TRANSFERT. 110 kilos de puissance en renfort : Bayonne s'offre un Wallaby

Bayonne continue de monter en puissance.

Actuel 4e du Top 14, l’Aviron vient de frapper un grand coup sur le marché des transferts en officialisant l’arrivée de Rob Leota. Le troisième ligne international australien (21 sélections) s’est engagé pour deux saisons avec le club basque. Un renfort de poids, dans tous les sens du terme.

À 28 ans, Leota débarque fort d’une solide expérience en Super Rugby, passé par les Rebels, le Rising puis les Waratahs, avec qui il évolue encore cette saison. Puissant (1,90 m pour 110 kg), mobile, et capable d’évoluer aussi bien en flanker, qu’en 8 ou en deuxième ligne, le Wallaby coche toutes les cases pour densifier le paquet d’avants bayonnais.

Un profil polyvalent qui manquait à la rotation d’un groupe qui rêve plus que jamais de phases finales.

𝗥𝗢𝗕 𝗟𝗘𝗢𝗧𝗔 est Ciel & Blanc 😤 International australien à 21 reprises avec une participation à la dernière Coupe du Monde en France , il apportera sa polyvalence et sa puissance dans le 8 de devant pour 2 saisons 👊 𝙊𝙉𝙂𝙄 𝙀𝙏𝙊𝙍𝙍𝙄 𝙍𝙊𝘽 🩵🤍 #rugby #Top14 pic.twitter.com/otqWPhcoEK

En choisissant de s’exiler à Bayonne, Leota fait aussi un choix de carrière fort : celui de tourner la page de la sélection. Absent des plans de Joe Schmidt depuis la Coupe du monde 2023, il ne disputera ni la tournée contre les Lions britanniques cet été, ni le Mondial 2027 à domicile. Mais il reste un joueur de classe internationale, capable de faire des différences dans les zones de combat.

Du côté de l’Aviron, cette signature témoigne d’un vrai changement de statut. Bayonne attire désormais des joueurs confirmés du rugby mondial, capables d’apporter un surplus de puissance, de leadership et d’expérience dans les matchs à haute intensité.

Rob Leota pulling out all the tricks 🪄#SuperRugbyPacific #WARvBRU pic.twitter.com/mhjhg3FpcT