TOP 14. Défense, mental, jeunesse : le LOU sort les griffes au meilleur moment

Loin de s'effondrer face aux blessures, le LOU Rugby défie les pronostics et reste en lice sur les deux tableaux : le Top 14 et la Challenge Cup.

À Lyon, on a choisi de jouer sur tous les fronts. Et à l’heure où certains groupes s’effondrent à cause de la fatigue, le LOU, lui, s’accroche. Toujours en course pour les phases finales du Top 14 comme pour une place en finale de la Challenge Cup, les hommes de Karim Ghezal impressionnent par leur résilience, malgré une infirmerie qui commence sérieusement à se remplir.

TOP 14. Avec ses flèches et sa charnière de gala : la compo probable de l'UBB contre La Rochelle

Des pépins physiques

Dernier coup dur en date : Léo Berdeu, maître à jouer et titulaire à 21 reprises cette saison, a dû quitter ses coéquipiers à la demi-heure de jeu face à Montpellier. Diagnostic : entorse à la cheville droite. Pas de lésions graves ni fracture à l’IRM, mais une indisponibilité immédiate pour le déplacement à Clermont ce week-end, selon Le Progrès. Sa présence pour la demi-finale européenne contre le Racing, le 4 mai à Gerland, reste incertaine.

À ses côtés, Vincent Rattez (genou) et Thibaut Regard (mollet) sont aussi incertains. Quant à Pierre-Samuel Pacheco, sa rechute au mollet le tiendra à l’écart. Malgré cela, le staff lyonnais garde le cap. "On ne craque pas, on chasse les causes perdues", résume Karim Ghezal, pour le Midi Olympique.

TOP 14. Un derby, deux équipes en chute libre : bientôt la relégation d'un géant ?

𝐋𝐀 𝟏/𝟐 À 𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐈𝐒𝐎𝐍 ! 😍



C’est officiel ! Le LOU Rugby recevra le @racing92 au Matmut Stadium pour une grande 1/2 finale de @ChallengeCup_ le 2,3 ou 4 mai 2025 ! #LaForceduLOU #LaMeute pic.twitter.com/l42XmXOBZm April 12, 2025

Un nouvel état d’esprit en défense

Face à Montpellier, c’est justement dans la défense que le LOU est allé puiser sa victoire. Une pression constante, un esprit de meute, et cette capacité à tenir la ligne malgré les longues séquences adverses. "On défend tous pour les autres, comme à Swansea", souligne Martin Méliande, tout aussi impressionné que ses coéquipiers par l’engagement collectif.

C’est ce qui fait la force du LOU : un groupe dense, concerné, capable de faire tourner sans perdre en compétitivité. Ghezal ne s’en cache pas. "J’appuie sur un bouton, ils répondent tous présents." À l’image du jeune Shvangiradze auteur de 30 plaquages contre les Ospreys, ou d’un Jérôme Rey remis à l’endroit par l’exigence du staff.

Derrière ce LOU rugueux et discipliné, il y a surtout une volonté affirmée : s’installer durablement dans le Top 6, et aller chercher un titre européen. À commencer par un déplacement à Clermont, un terrain où Lyon ne s’est plus imposé depuis… 1933. "On va à Michelin pour gagner, c’est clair", pose Yanis Charcosset.

Le message est limpide : ce Lyon-là n’est pas venu pour faire de la figuration.