TOP 14. Un derby, deux équipes en chute libre : bientôt la relégation d'un géant ?

Ce dimanche, à La Défense Arena, se jouera un derby déterminant pour le maintien. Entre un Racing fébrile et un Stade Français au bord du gouffre, ce match pourrait laisser des traces.

Il fut un temps où cette affiche faisait saliver la capitale. Désormais, elle file des sueurs froides. Dimanche à 21h05, le Racing 92 reçoit le Stade Français dans un Classico qui n’aura rien de glamour. C’est la survie en Top 14 qui est en jeu. Et peut-être plus encore.

Le Racing joue à se faire peur

Battu à Aimé-Giral dans un match qu’il n’a jamais maîtrisé, le Racing 92 continue de se tirer des balles dans le pied. Indiscipline chronique, cartons à répétition, manque de maîtrise… Même les sursauts d’orgueil de fin de match ne suffisent plus à masquer les lacunes. Treize points encaissés à 14 contre 15 contre l’USAP, sept pénalités concédées : le Racing est aujourd’hui une équipe qui flanche dans les moments clés.

Et pourtant, tout n’est pas noir. Romain Taofifenua veut y croire : « Il y a une bonne attitude. » Certes. Mais les chiffres sont là. Quatre petits points d’avance sur la zone rouge. Un calendrier tendu. Et une pression qui monte.

Le Stade Français dans la tempête

Côté rose, l’inquiétude est palpable. Battus par un Stade Toulousain bis (27-21), les Parisiens n’ont pas su profiter d’un match à domicile pour se donner un peu d’air. Résultat : ils se retrouvent à égalité de points avec Perpignan, barragiste, et voient Vannes revenir dans le rétro.

« On joue à se faire peur, pas à se faire plaisir », résume Romain Briatte dans les colonnes du Midi Olympique. Et ce n’est pas Julien Tastet qui dira le contraire : « Il n’y a plus de calculs. C’est un championnat à quatre avec Perpignan, Vannes et le Racing. » Et ce week-end, c’est un duel direct, les points compteront double.

Un derby sous tension

Le Racing, avec son effectif de stars en quête de repères, le Stade Français, avec un groupe en reconstruction qui n’a pris aucun point à la maison contre un Toulouse dégarni… Personne ne pourra dire qu’il est favori dimanche. Ce derby n’aura ni paillettes ni poésie. Ce sera un match de tranchées, entre deux clubs en quête de sauvetage.

Le danger est évident : le perdant pourrait bien glisser dans une spirale infernale, à cinq journées de la fin. Et avec Perpignan et Vannes qui grattent du terrain, aucun des deux n’a le droit à l’erreur.

Dans cette lutte, chaque point comptera. Chaque faute coûtera cher. Chaque ballon perdu fera trembler tout un club. Ce derby-là, il n’est pas pour les esthètes. Il est pour les joueurs de caractère. Pour ceux qui veulent encore sauver leur saison, leur place, et peut-être leur peau.