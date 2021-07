TRANFERTS - À quoi ressemblerait un XV des recrues effrayantes en Top 14 cette année ?

Tout le monde a besoin de joueurs agressifs dans son effectif. De nombreux clubs l'ont visiblement bien compris lors de cette intersaison... Voici le XV !

Récemment, un de nos confrères nous faisait remarquer une de ses impressions de fond. Selon lui, beaucoup de clubs semblaient cette année avoir marqué leurs intentions de s'adjuger des joueurs agressifs, capables de faire mal à l'adversaire, de remettre leur équipe dans le sens de la marche lorsque le bateau tangue. Une tendance qui, à vrai dire, ne nous a pas particulièrement marqué, même s'il est vrai qu'on se souvient qu'il y a un an de ça, Christophe Urios n'avait pas caché son intention d'aller chercher des joueurs puissants, agressifs et durs au mal, afin de contrer l'adversaire. Conséquences de quoi, Ben Tameifuna, Joseph Dweba ou Guido Petti étaient arrivés en Gironde, aidant l'UBB à se qualifier pour la première fois depuis sa remontée en demi-finale du championnat. Faisant de cette équipe une formation également plus "dure" à jouer que par le passé.

On ne sait pas si c'est également le souhait de formations comme le Racing, en difficulté dans le combat en fin de saison durant l'absence de Camille Chat notamment et qui vient de recruter le ferrailleur Baptiste Pesenti, ou de l'ASM - elle aussi un peu légère dans l'exercice depuis le départ de Sitaleki Timani - avec la venue de Tomas Lavanini, toujours est-il qu'il est possible de faire un XV des recrues effrayants qui a de la gueule ! Une sacrée gueule même, quand vous voyez que la paire de centre ne serait autre que l'association Laumape - Kuridrani... Et vous, voyez-vous une équipe assez complète pour truster la 1ère partie de tableau en Top 14 ?