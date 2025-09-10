TRANFERT. TOP 14. Un ouvreur (très) prometteur pour épauler Jalibert jusqu'en 2028

À 21 ans, l’ouvreur champion du monde U20 a décidé de quitter son club pour revenir en Gironde, où il va engager jusqu’en 2028.

C’est un retour qui a tout d’un symbole.

Un peu plus de trois ans après avoir quitté la Gironde, Hugo Reus va retrouver l’Union Bordeaux-Bègles, d'après les informations de L'Equipe. L’ouvreur de 21 ans, passé par le centre de formation de l’UBB entre 2018 et 2022, aurait trouvé "un accord de principe" pour rejoindre le club à l’été 2026.

Un deuxième transfert en deux ans

Arrivé à Montpellier en février dernier en provenance de La Rochelle, Reus n’aura pas fait long feu dans l’Hérault. En fin de contrat en juin 2026, il n’aurait pas reçu de proposition de prolongation de la part du MHR, selon les informations de L'Equipe. L’occasion était trop belle pour Bordeaux, qui cherchait un ouvreur supplémentaire après le départ de Mateo Garcia à Toulon.

Après en y réfléchissant c’est sûr que pour être numéro 2, autant être à Bordeaux, il pourra se développer plus calmement qu’au MHR. — Keeponrockin' (@keeponrockin1) September 10, 2025

Champion du monde avec les moins de 20 ans en 2023, Hugo Reus s’est rapidement forgé une réputation de buteur fiable, doté d’un pied précis et d’un tempérament de compétiteur. S’il a parfois connu des passages plus délicats dans la gestion du jeu, son potentiel reste énorme. À Bordeaux, il aura l’opportunité de franchir un cap en évoluant aux côtés de Matthieu Jalibert, titulaire indiscutable et cadre de l’équipe de France.

Une arrivée qui pose des questions

Reste une interrogation : quid de l'avenir de Joey Carbery en Gironde ? Est-ce que cette arrivée signifie la fin de l'aventure pour l'Irlandais ? Ou est-ce que Laurent Marti et Yannick Bru veulent installer une concurrence féroce entre trois ouvreurs aux profils différents ?

Quoi qu'il en soit, le natif de Périgueux devrait signer un contrat de deux ans, jusqu’en 2028, ce qui l’inscrit dans la durée avec le projet girondin. Il viendra renforcer une charnière déjà compétitive, tout en apprenant auprès de l’un des meilleurs ouvreurs du championnat. Pour l’UBB, c’est aussi un pari sur l’avenir : avec deux ouvreurs de haut niveau sous contrat jusqu’en 2028, le poste est verrouillé pour plusieurs saisons.

Des carences du côté du MHR

Pour Montpellier en revanche, ce départ laisse un vide à combler. Le club héraultais va devoir se mettre en quête d’un nouvel ouvreur pour épauler Stuart Hogg et sécuriser sa rotation à ce poste clé. Car Domingo Miotti et Thomas Vincent n'ont pas prouvé qu'ils étaient capables de conduire le jeu d'une équipe du calibre du MHR pour le moment.

En attendant, Reus a encore toute une saison à disputer sous le maillot montpelliérain. Une dernière chance pour confirmer son talent avant de boucler ses valises et de retrouver Chaban-Delmas.