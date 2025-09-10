TRANFERT. TOP 14. Un ouvreur (très) prometteur pour épauler Jalibert jusqu'en 2028
Hugo Reus dit oui à l’UBB : retour aux sources pour le champion du monde U20. crédit photo : screenshot UBB
À 21 ans, l’ouvreur champion du monde U20 a décidé de quitter son club pour revenir en Gironde, où il va engager jusqu’en 2028.

C’est un retour qui a tout d’un symbole.

Un peu plus de trois ans après avoir quitté la Gironde, Hugo Reus va retrouver l’Union Bordeaux-Bègles, d'après les informations de L'Equipe. L’ouvreur de 21 ans, passé par le centre de formation de l’UBB entre 2018 et 2022, aurait trouvé "un accord de principe" pour rejoindre le club à l’été 2026.

Coupe du monde. France – Irlande : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le quart de finale ?Coupe du monde. France – Irlande : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le quart de finale ?

Un deuxième transfert en deux ans

Arrivé à Montpellier en février dernier en provenance de La Rochelle, Reus n’aura pas fait long feu dans l’Hérault. En fin de contrat en juin 2026, il n’aurait pas reçu de proposition de prolongation de la part du MHR, selon les informations de L'Equipe. L’occasion était trop belle pour Bordeaux, qui cherchait un ouvreur supplémentaire après le départ de Mateo Garcia à Toulon.

Champion du monde avec les moins de 20 ans en 2023, Hugo Reus s’est rapidement forgé une réputation de buteur fiable, doté d’un pied précis et d’un tempérament de compétiteur. S’il a parfois connu des passages plus délicats dans la gestion du jeu, son potentiel reste énorme. À Bordeaux, il aura l’opportunité de franchir un cap en évoluant aux côtés de Matthieu Jalibert, titulaire indiscutable et cadre de l’équipe de France.

Une arrivée qui pose des questions

Reste une interrogation : quid de l'avenir de Joey Carbery en Gironde ? Est-ce que cette arrivée signifie la fin de l'aventure pour l'Irlandais ? Ou est-ce que Laurent Marti et Yannick Bru veulent installer une concurrence féroce entre trois ouvreurs aux profils différents ?

Quoi qu'il en soit, le natif de Périgueux devrait signer un contrat de deux ans, jusqu’en 2028, ce qui l’inscrit dans la durée avec le projet girondin. Il viendra renforcer une charnière déjà compétitive, tout en apprenant auprès de l’un des meilleurs ouvreurs du championnat. Pour l’UBB, c’est aussi un pari sur l’avenir : avec deux ouvreurs de haut niveau sous contrat jusqu’en 2028, le poste est verrouillé pour plusieurs saisons.

VIDEO. 1m96 pour 140kg et des caramels à faire tomber les dents : le Uini Atonio australien débarque en FranceVIDEO. 1m96 pour 140kg et des caramels à faire tomber les dents : le Uini Atonio australien débarque en France

Des carences du côté du MHR

Pour Montpellier en revanche, ce départ laisse un vide à combler. Le club héraultais va devoir se mettre en quête d’un nouvel ouvreur pour épauler Stuart Hogg et sécuriser sa rotation à ce poste clé. Car Domingo Miotti et Thomas Vincent n'ont pas prouvé qu'ils étaient capables de conduire le jeu d'une équipe du calibre du MHR pour le moment.

En attendant, Reus a encore toute une saison à disputer sous le maillot montpelliérain. Une dernière chance pour confirmer son talent avant de boucler ses valises et de retrouver Chaban-Delmas.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • dusqual
    55236 points
  • il y a 2 secondes

bon y a rien de signé mais ce serait une très bonne nouvelle.
pour moi, il faut conserver carbery s'il accepte un salaire raisonnable. les deux peuvent trouver du temps de jeu et préserver un peu jalibert ne fera pas de mal.

  • il y a 2 secondes

Derniers articles

 News
TOP 14. ''Classe mondiale'', Ramos, Ntamack et les clés du jeu du Stade Toulousain : Mola savoure (sans être surpris)
News
TOP 14. Le Stade Toulousain récupère ses leaders, Ernest-Wallon attend la démonstration
News
TOP 14. Après la Suisse, la Bretagne et l’Italie, pourquoi Antoine Dupont est à Los Angeles en ce moment ?
News
TOP 14. La compo probable de Toulon avec Serin et Mercer pour mener la danse contre Castres
News
TOP 14. Un genou qui lâche, un cadre out pour la saison ? Des débuts cauchemardesques à l'USAP
News
TOP 14. Du Preez sur le flanc, un débutant au centre : la compo probable de l'UBB au Racing 92
News
TOP 14. Ntamack enchaîne, Kinghorn de retour : quelle compo pour Toulouse pour faire le plein face à l’USAP ?
News
''Vraiment le meilleur 9 et le meilleur joueur de la planète, point'', Dupont badé par cet international
News
TOP 14. Record ! Toulouse attire plus que jamais… même quand le match ne compte ''pas encore''
News
Rugby non-stop cette semaine ! Vos matchs France/Irlande et Toulouse/USAP à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
TRANSFERT. Un champion du Monde U20 vers l’UBB ? Le feuilleton qui agite Bayonne et Montpellier