VIDEO. 1m96 pour 140kg et des caramels à faire tomber les dents : le Uini Atonio australien débarque en France

Que les joueurs de Pro D2 se préparent, le titan australien Pone Faumausili’i vient d’arriver en Charente. Ça risque de déménager…

Il n’y a pas si longtemps, ses affrontements avec Taniela Tupou faisaient trembler l’Australie de Melbourne à Perth tout en secouant le mont Uluru. Mais avec la perte de vitesse des 2 molosses puis signature au Racing 92 du Tongan Thor cet été, on pensait que cela en serait fini de leurs oppositions titanesques.

Et voilà qu’on apprenait ce lundi que Pone Faumausili’i signait en France avec effet immédiat ! Non pas en Top 14, mais chez un ambitieux club de ProD2, en l’occurrence Soyaux-Angoulême, dernier barragiste de la 2ème division.

Joker médical

Lui ? C’est donc un très solide pilier droit au physique de défenseur en NFL (1m96 pour 140kg), qui avait fait sensation en Super Rugby il y a quelques saisons pour ses tubes monumentaux et ses charges de taureau.

Des prestations et un rôle d’impact player parfaitement rempli qui lui avaient permis de composter son billet pour la coupe du monde 2023 et de compter 7 sélections avec les Wallabies.

Le truc, c’est que depuis, "l’ogre de Melbourne" n’a quasiment pas joué en professionnel, suite à une aventure ratée aux Moana Pasifika. Ainsi, pour compenser la longue indisponibilité à venir de Yassin Boutemmani, Faumausili va venir tenter une relance dans un championnat de ProD2 qui ne cesse d’évoluer.

A Soyaux-Angoulême, il épaulera les jeunes à droite de la mêlée et retrouvera notamment son ancien compatriote des Wallabies Richie Arnold, arrivé du Stade Toulousain à l’intersaison. Ce qui pourrait donc permettre au SA XV d’aligner un sacré axe droit en ProD2, quand ce dernier en aura fini avec ses pépins physiques…