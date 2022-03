Tournoi des 6 Nations. Écosse. L'en-avant de Hogg, le tournant du match qui fait enrager l'Écosse

Peu avant la mi-temps, Stuart Hogg a commis un en-avant après une longue passe de Chris Harris alors que le chemin de l'en-but s'ouvrait pour lui. Un tournant du match qui fait enrager les supporters écossais.

Samedi, Murrayfield, 38ème minute. Les Bleus subissent les assauts répétés des Écossais depuis plusieurs minutes. Alors que l'on approche de la mi-temps, Duhan Van der Merwe perce plein axe, croise et retrouve Chris Harris à son soutien. Le centre du XV du Chardon a Price à ses côtés. Il ne fixe pas forcément Romain Ntamack et adresse une longue sautée à destination de Stuart Hogg. Ce dernier laisse alors échapper le ballon alors qu'il s'ouvrait le chemin de l'en-but. Un tournant du match, les hommes de Gregor Townsend ayant manqué l'opportunité de rentrer aux vestiaires avec une avance de cinq points (17-12). Au lieu de ça, ils subiront plusieurs pénalités et finiront par encaisser un essai français. Au lieu d'être à +3 ou +5 aux citrons, les ''Scots'' se retrouvent donc à -9. Il est de ce fait tout à fait légitime de parler de tournant du match.

En Écosse, bien évidemment cette action a longtemps été sujet à de nombreux débats. Dans des propos repris par The Scotsman, Hogg qui a accepté de prendre la responsabilité de cette erreur s'est dit : ''amèrement déçu de la façon dont ça s'est terminé'' et ''absolument dévasté [...] J'aurai bien évidemment adoré la rattraper et marquer parce que je sentais à ce moment-là que l'élan était derrière nous.'' Townsend a déploré cela : ''C'était forcément décevant de ne pas avoir pris les devants alors que nous avions quelques occasions avant la mi-temps.'' The Scotsman poursuit en précisant qu'Hogg : ''a été le héros de l'Écosse à de nombreuses reprises mais le capitaine a dû cette fois s'excuser d'un ballon échappé juste avant la mi-temps.'' The Offside Line a de son côté regretté cette action, sans toutefois jeté la pierre à Harris ou Hogg. Une frustration de ne pas rentrer aux vestiaires en étant devant au tableau d'affichage : ''C'est un moment charnière dans le match [...] Au lieu d'entrer à la pause avec cinq points d'avance, les hôtes se sont retrouvés avec neuf points de retard.''

RUGBY. Depuis quand l'équipe de France n'avait pas enchaîné autant de victoires ? Sur les réseaux sociaux, certains supporters se montrent déçus : ''Si Stuart Hogg avait été un demi mètre de plus en avant, cela aurait été une fin de première mi-temps complètement différente'', ''Stuart non ! Qu'est-ce qui s'est passé avec Hogg qui a laissé échappé le ballon au moment d'aplatir ?'', ''Quelle erreur de Stuart Hogg''. Quand d'autres, sont bien plus critiques envers le joueur des Exeter Chiefs : ''Ah, Stuart Hogg laissant tomber le ballon sur un essai certain. Certaines choses ne changent jamais''. Et pour cause, on se souvient qu'en 2020, l'arrière écossais avait déjà commis un en-avant au moment d'aplatir contre l'Irlande, s'attirant les foudres du public, l'Écosse perdant qui plus est le match de 7 points. Quand ça ne veut pas...

Ah Stuart Hogg dropping the ball on a certain try. Some things never change — Sam Bevan (@sambevan1994) February 26, 2022

D'autres supporters du XV du Chardon ont en revanche pointé du doigt la passe de Chris Harris. Ce dernier n'a pas forcément fixé Romain Ntamack et aurait pu attendre un peu plus pour servir Ali Price à hauteur. Et estiment également que la passe du trois-quarts centre n'est pas bonne : ''Terrible passe d'Harris'' ; ''Chris Harris n'a pas besoin d'envoyer cette passe. C'est un 4 contre deux, il y avait de meilleures options'' ; ''Le match a tourné sur la passe manquée d'Harris, tout comme la psychologie des deux équipes'' ; ''Hogg n'était pas en faute, la passe de Harris était une erreur''. Martin Pengelly, journaliste au Guardian a de son côté déclaré : ''Chris Harris, ou la capacité de l'hémisphère nord de rater des choses qu'aucun All Black ne manquerait dans un siècle en ne pouvant pas faire une passe correcte. Peu importe que Hogg l'ait laissé tomber.'' Bref vous l'aurez compris, chez les Écossais, on regrette cette action qui aurait dû connaître un meilleur sort. Sans contester la supériorité des Bleus, il est vrai que le match aurait pu être bien différent, si Hogg s'était saisi de la gonfle, avant de résister au retour de Romain Ntamack pour aplatir un essai qui aurait changé la face du match. Le rugby tient parfois à très peu de choses.

