Équipe de France. Moefana, plus qu'une simple roue de secours à l'aile !

Replacé à l'aile face à l'Écosse, Yoram Moefana a mis tout le monde d'accord ce samedi, en réalisant un match excellent à un poste inhabituel pour lui.

Avec la blessure de Gabin Villière face à l'Irlande, on se demandait bien qui allait pouvoir le remplacer, Teddy Thomas étant lui aussi indisponible. Si le choix s'est finalement porté sur Yoram Moefana, certains doutes pouvaient subsister, ce dernier n'ayant que très peu joué à ce poste (seulement 3 fois avec l'UBB). Un pari qui s'est finalement avéré payant, la puissance et la vitesse du Bordelais ayant fait la différence face à son vis-à-vis du jour, Darcy Graham. Et pourtant, l'ailier écossais est loin d'être un adversaire facile, en témoigne ses 11 essais en 25 sélections avec le XV du Chardon. Mais voilà, Graham est tombé sur un Moefana très propre en défense (3 plaquages réussis sur 3 tentés), mais surtout ultra-dangereux offensivement.

Avec plus de 50 mètres parcourus ballon en main, Moefana fut l'un des français qui a le plus avancé, derrière notamment Dupont et Penaud. Ses quelques rushs le long de la ligne ont toujours permis aux Bleus d'apporter de la continuité dans le jeu, notamment sur le troisième essai français. Pour son premier match à l'aile avec le XV de France, Moefana c'est 8 ballons touchés, 4 défenseurs battus, 1 passe après contact et 1 essai : rien que ça ! Sa seule erreur (qui n'eut aucune incidence) fut sa passe approximative adressée à Jaminet dans l'en-but, qui aurait pû coûter cher. En bref, une performance accomplie, qui a certainement dû plaire au staff tricolore, et en particulier à Fabien Galthié.

VIDEO. Fickou, Moefana, Penaud, tous les essais d'Ecosse/France dans le Tournoi des 6 NationsMême si Gabin Villière pourrait être présent face au Pays de Galles, nul doute que la performance de Moefana ce samedi, combinée à celle face à l'Irlande, ont conforté le choix du staff concernant la titularisation du joueur de l'UBB. À voir donc s'il enchaînera face au Pays de Galles, ou bien s'il retrouvera une place de remplaçant, comme face à l'Italie.