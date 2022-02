RUGBY. Equipe de France. Galthié justifie la titularisation de Moefana à l'aile face aux solides 3/4 écossais

Le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié a expliqué pourquoi il avait choisi de titulariser le centre Yoram Moefana à l'aile contre l'Écosse.

RUGBY. 6 Nations. La composition de l'équipe de France avec Moefana et Danty titulairesL'équipe de France défie l'Écosse samedi à Murrayfield dans le cadre de la 3e journée du Tournoi des 6 Nations. Pour ce premier déplacement, le staff a choisi de palier le forfait de Gabin Villière à l'aile par la titularisation de Yoram Moefana. D'aucuns auraient pu s'attendre à voir Gaël Fickou, lui qui a souvent dépanné à ce poste, ou encore l'ailier du Stade Toulousain Matthis Lebel, présent dans le groupe. Mais l'encadrement souhaitait garder de la continuité au centre avec le Francilien et le Rochelais Jonathan Danty, de retour de blessure.

Il (Yoram Moefana, ndlr.) a fait un très bon match contre l'Irlande il y a deux semaines. Un très très bon match. Il avait fait une très bonne rentrée contre l'Italie. Sans oublier qu'il avait été très performant lors du match contre l'Angleterre lors de l'Autumn Nations Cup. Il est très performant avec l'UBB mais aussi lors des entraînements avec nous que ce soit au poste de centre et d'ailier. Notre volonté était de garder quelque chose d'homogène au milieu du terrain avec Jonathan Danty qui commence à avoir des repères et Gaël Fickou qui dirige notre défense de ligne. La question s'est posée par rapport à Matthis Lebel qui fait toujours de très bons entraînements et qui est un ailier de métier. Nous avons pris la décision de jouer avec ces profils-là, costauds face à une équipe d'Écosse qui va aligner des 3/4 très très costauds, très physiques, un jeu direct articulé autour de Russell.

6 NATIONS. Des ailiers en folie : l'arme nucléaire de cette équipe d'ÉcosseL'encadrement tricolore s'attend donc à de gros duels entre Yoram Moefana et le très solide Duhan van der Merwe. "Il va y avoir un enjeu de domination. Et la capacité à répondre immédiatement à des 3/4 qui vont très vite, notamment les deux ailiers qui marchent sur l'eau en ce moment." Mais il a aussi anticipé d'éventuels problèmes pendant le match. Ainsi, Fickou pourrait glisser à l'aile tandis que Ntamack passerait au centre. Thomas Ramos peut lui couvrir le poste d'arrière mais aussi d'ouvreur comme il l'a souvent fait avec le Stade Toulousain. Ce n'est d'ailleurs pas la seule option que le staff des Bleus a préparé pendant deux semaines. En effet, Fabien Galthié a révélé que le 3e ligne François Cros a travaillé au centre au cas où.