6 NATIONS. Des ailiers en folie : l'arme nucléaire de cette équipe d'Écosse

À 3 jours d'un Ecosse - France qui sent la poudre, on a décidé de se pencher sur les ailiers des Scots. Van der Merwe et Graham, ça décoiffe !

Ces derniers temps, on a coutume de dire que la France possède probablement le meilleur duo d'ailiers d'Europe. Est-ce vrai, est-ce faux, là-dessus, chacun aura son mot à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les qualités athlétiques de Damian Penaud à droite ainsi que la hargne et l'instinct de finisseur de Villière de l'autre côté, les Bleus peuvent voir venir sur les extérieurs. À ce sujet, on ne cessera de répéter ô combien l'absence du Toulonnais de 26 ans face à l'Écosse est un coup dur pour les Bleus. L'Écosse qui, d'ailleurs, possède, elle aussi, des ailes d'aigle royal.

RUGBY. 6 Nations. Beauden Barrett bluffé par Gabin Villière et fan de Romain Ntamack

Car s'il y a bien un poste ou le XV du Chardon n'a rien à nous envier, c'est celui-là. D'un côté, les Scots détiennent ce qui est certainement le 3/4 le plus dominant physiquement de ce 6 Nations 2022. Merci la naturalisation et la musculation, certes, mais toujours est-il que Duhan Van der Merwe (26 ans) apporte vraiment une force de frappe que l'Écosse n'avait peut-être jamais eu derrière, depuis ses débuts fin 2020. Avec son physique de titan (1m93 pour 106kg), son raffut irréel, sa vitesse de course et son attrait pour dévorer les grands espaces, le grand blond détonne sur son aile : en 18 sélections, il a déjà planté 9 essais et mis plus d'adversaires sur les fesses qu'on ne peut en compter.

RUGBY. VIDEO. Le raffût de l’ESPACE de ’’Hulk’’ Van der Merwe face au Japon

De l'autre côté du terrain, son homologue possède la même chevelure blonde que lui, compte à peu près les mêmes stats aussi (11 essais en 25 capes)... mais lui rend 17 centimètres et une vingtaine de kilos. Pourtant, Darcy Graham n'a rien du faire-valoir de Van der Merwe. Si le Sud-Africain d'origine attire sur lui tous les feux des projecteurs du fait de son physique irréel et parce qu'il arrache la pelouse lorsqu'il déboule dans son couloir, Graham a toujours autant marqué que lui, ou presque, et brille peut-être même plus que son compère, mais dans un style complétement différent. Avec ses appuis courts, son centre de gravité extrêmement bas et sa solidité sur l'homme, l'ancien septiste est tout simplement insaisissable. Lorsqu'il ne les met pas dans le vent sur un coup de rein démoniaque, l'enfant d'Hawick rebondit inlassablement sur ses adversaires telle une boule de flipper.

6 Nations. Ecosse. Darcy Graham un feu follet à surveiller pour les Bleus

Et si lors de la 1ʳᵉ journée du Tournoi, les Écossais ont fini par faire chuter l'Angleterre à Murrayfield (20 à 17), ils le doivent en grande partie aux efforts jamais comptés de leurs deux larrons en foire. Tout au long de la partie, Van der Merwe comme Graham n'avaient cessé de harceler le premier rideau anglais, lui causant 1000 soucis. Il y a deux semaines à Cardiff, c'est le second nommé qui faisait parler ses qualités de finisseur pour remporter son duel face au prodige Rees-Zammit et inscrire le seul essai des siens. Bref, vous l'aurez compris, en Écosse, en plus des inévitables leaders comme Hamish Watson, Finn Russell ou Stuart Hogg, les armes létales de cette équipe se trouvent sur les ailes. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'en l'absence de Gabin Villière, le staff des Bleus aurait choisi de décaler Yoram Moefana en numéro 11. Histoire de verrouiller toujours plus les couloirs...

VIDEO. Quand Van Der Merwe crucifiait la France, l’essai de l’année selon un média écossais