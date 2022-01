VIDEO. Quand Van Der Merwe crucifiait la France, l’essai de l’année selon un média écossais

Le média écossais THE OFFSIDE LINE a laissé l’occasion à ses lecteurs de voter pour la meilleure réalisation écossaise de l’année 2021.

La désillusion était totale. Le vendredi 26 mars dernier, les coéquipiers de Stuart Hogg se déplaçaient en France pour rattraper un match reporté en raison de Covid (ou de gaufre, c’est comme vous voulez). Les Bleus, de leur côté, abordent ce match avec une pleine confiance. En effet, ils étaient en mesure de remporter le tournoi s’ils gagnaient largement sur leurs terres face aux Ecossais. Mais de tout cela, il n’en fut rien. Pas de titre. Pas de victoire fleuve. Et pas de victoire du tout même. La faute au buffle écossais Duhan Van Der Merwe qui concrétise la très belle partie des écossais par un essai en coin à la 85eme minute. Une douche froide pour les hommes de Fabien Galthié qui, quelques heures auparavant, se voyait déjà mettre fin aux années de disette française en termes de titre. France - Ecosse : Record d'audience de la décennie dans le Tournoi pour les Bleus !

Mais si le résumé de cette triste soirée est fait ici, ce n’est pas juste pour rappeler aux mauvais souvenirs les amateurs du XV de France. Ce vendredi 31 décembre 2021, le média écossais THE OFFSIDE LINE dévoile ses “The Offside Line’s End of Year Awards”. Et quand on porte un œil au plus bel essai écossais masculin de l’année, on voit que c’est l’ultime réalisation du XV du Chardon face à la France qui est désignée. Le média commente :

La France avait besoin de gagner par 20 points pour terminer en tête du classement des Six Nations, tandis que l'Écosse avait besoin de gagner par huit points pour terminer à la deuxième place - le meilleur classement de son histoire. Il était clair désormais qu'aucune des deux équipes n'allait obtenir ce qu'elle espérait de ce match. Pour les visiteurs, cependant, n'importe quelle victoire signifierait beaucoup après tant d'années de déception à Paris, et ils ont travaillé dur pour produire un jeu époustouflant en 22 phases qui a finalement abouti - à la cinquième minute du temps additionnel - à une passe ratée d'Adam Hastings pour Duhan van der Merwe sur l'aile gauche, Ce résultat est d'autant plus remarquable qu'il a été obtenu après que Finn Russell ait été sévèrement expulsé à la 70e minute après que son avant-bras ait touché la gorge de Brice Dulin.”

Les lecteurs avaient quant à eux participé à élire la plus belle rencontre de l’année impliquant une équipe écossaise. Si c’est la rencontre opposant les hommes de Gregor Townsend à l’Angleterre qui remporte la palme, le duel franco-écossais se trouve lui en troisième position. Pour rappel, sur les 7 dernières confrontations face à l’Écosse, les Bleus ont perdu à 4 reprises. Une statistique identique à celle observée face à l’Irlande pour le même historique de rencontre. En exceptant l’Italie, le Tournoi des 6 Nations serait-il devenu plus homogène qu’il ne l’a jamais été ? Écosse, Australie... les adversaires des Bleus pour préparer le Mondial 2023 sont connus !