RUGBY. VIDEO. Le raffût de l’ESPACE de ’’Hulk’’ Van der Merwe face au Japon

À l’occasion du match opposant le Japon à l’Ecosse, Duhan Van der Merwe a fait étalage de sa puissance monstrueuse.

Il est monstrueux. Ce samedi 20 novembre, Duhan Van der Merwe a encore fait des siennes. L’ailier écossais d’origine sud-africaine a eu l’occasion de se montrer sur une relance. Alors que les Japonais botte au fond du terrain à la suite d’une mêlée, Stuart Hogg récupère le ballon et entame une relance. Il sert alors son coéquipier de l’aile qui fait face à un mur de défenseurs japonais. Le malheureux arrière nippon Ryohei Yamanaka est alors le premier à faire face au Golgoth. Il n’aura pas fallu de grand-chose pour que l’Écossais arme son bras et offre à son adversaire un aller simple direction la pelouse de Murrayfield. RESUME VIDEO. Stuart Hogg entre dans l'histoire du rugby écossais lors de la victoire face au Japon

Repris ensuite par d’autres défenseurs japonais, Duhan Van der Merwe n’ira pas plus loin. Plus tôt dans la partie, l’ailier était notamment à la conclusion du premier essai britannique. Pour faire original, ce dernier est également tout en puissance. Le joueur prend le cuir à la sortie d’un ruck et pilonne la ligne comme un avant.