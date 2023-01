TOURNOI DES 6 NATIONS. Comment Emmanuel Meafou (Toulouse) pourrait être utilisé par le 15 de France ?

Stratosphérique ces dernières semaines, il paraît peu probable de ne pas voir Meafou appelé par Fabien Galthié lorsqu'il aura obtenu son passeport.

Que vous suiviez les week-ends européens de près ou de loin, vous n'avez pas pu passer à côté de son match XXL face aux Sale Sharks. Sur la pelouse de l'AJ Bell Stadium et en plus d'avoir "posé" Manu Tuilagi comme personne ne l'avait jamais fait, Emmanuel Meafou fut globalement impressionnant en Angleterre, multipliant les charges puissantes, les offloads et même auteur d'un essai libérateur pour les Stadistes. Et ? Eh bien forcément, alors qu'en début de semaine dernière tout le monde parlait déjà de sa potentielle éligibilité en Bleu très prochainement, le sujet revient sur la table. Alors que l'obtention de son passeport est prévue pour la fin février, l'Australien sera-t-il appelé par Fabien Galthié et son staff, qui le suivent de très près ? Le groupe France a beau déjà être fait, cela ne saurait tarder...

Parce qu'il est, déjà, très difficile de faire semblant de ne pas voir le colosse né en Nouvelle-Zélande, et son physique unique (2m03 pour 145kg). Qu'il a incontestablement franchi un cap cette année (13 titularisations, 5 essais marqués) jusqu'à être capable d'aligner des performances gigantesques durant 80 minutes, comme ce samedi. Et que le réservoir en numéro 5 chez les Bleus n'est pas non plus Byzance. Certes, les Bleus comptent déjà deux 38 tonnes au poste, entre Paul Willemse (2m01 pour 128kg) et Romain Taofifenua (2m pour 135kg). Mais le Montpelliérain comme le Lyonnais connaissent des pépins physiques réguliers depuis 1 an et ont tous les deux atteint ou passé la trentaine. Et si Willemse s'est remis bien en jambes ces dernières semaines et s'annonce comme le titulaire incontestable dans la cage lors du Tournoi qui se profile, derrière, l'arrivée de Meafou pourrait bousculer les choses...

Est-ce que ça sera pour les 2 dernières journées de la compétition ? Ou plutôt lors des matchs de préparation au Mondial, l'été prochain ? Quoiqu'il en soit et malgré l'arrivée de Bastien Chalureau qui toque à la porte lui aussi, il paraît difficile d'imaginer le staff tricolore se priver de Meafou au seul titre qu'il n'a pas de vécu commun avec les Bleus. En ce sens et à la lutte avec "Grand Tao", on voit bien Galthié et ses ouailles l'utiliser en sortie de banc autour de la 50ème minute de jeu, histoire de définitivement faire de ses remplaçants les meilleurs "finisseurs" de la planète. Avant de, petit à petit, lui confier les clés du camion Bleu, en numéro 5. Car rappellons deux choses avant de se quitter : l'encadrement tricolore a une vision d'avenir et prépare aussi le Mondial 2027, à travers celui qui se profile en 2023. Et à l'inverse de ses principaux concurrents, le Toulousain n'a que 24 ans...

