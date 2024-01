Toulouse, La Machine Impitoyable, la ''puissance inégalée'' rochelaise, l'UBB Prétendante au Titre, la presse est conquise

La presse étrangère a été impressionnée par les performances des clubs de Top 14 en Champions Cup lors de la troisième journée de la phase de poules.

RUGBY. L'UBB plante des essais à gogo et pulvérise les Saracens, pour le plaisir des réseaux sociaux !Le week-end dernier, les cadors de la Champions Cup ont clairement montré leurs muscles. Avec en guise de dessert, une démonstration des Girondins face aux Sarries. "Bordeaux-Begles n'était pas parmi les prétendants avant le début de la saison, mais ils ont maintenant mérité ce droit en enchaînant leurs grandes victoires lors des deux premiers par une annihilation frémissante des champions anglais Saracens", note la page officielle des Springboks.

Une performance qui les place désormais au même rang que le Stade Rochelais, Toulouse et le Leinster. Malmenés jusqu'ici, les Maritimes ont en effet "écarté avec une certaine arrogance la théorie selon laquelle ils étaient sous pression" en dominant Leicester, "et ce faisant, ils ont envoyé une déclaration massive" : il faudra encore compter sur eux pour le titre. VIDÉO. Maestro à la baguette, Dupont a-t-il récité le meilleur rugby de sa saison lors d’Ulster - Toulouse en Champions Cup ?Un avis que partage la légende irlandaise Brian O'Driscoll via Eurosport. L'ancien centre estime que les doubles champions en titre sont l'équipe à battre. "Dans tous les aspects, l'équipe de Ronan O'Gara a été dominante avec sept essais, mais c'est sa puissance devant qui les distingue," selon O'Driscoll. Impitoyables, ils ont été dominateurs à l'image d'un Botia "salué pour sa contribution dévastatrice" après son énorme match contre Pau en Top 14.

"Il a joué pendant une heure et avait l'air frais comme une marguerite, c'est juste un joueur incroyablement important pour cette équipe de La Rochelle". Si le Stade Rochelais continue de jouer comme ça, il sera très difficile de les renverser selon BOD car "personne ne peut égaler cette physicalité". Non ce n'est pas une erreur, Penaud et Dupont dominent outrageusement la concurrence en Champions Cup !D'aucuns rêvent déjà d'une nouvelle finale entre les Rochelais et les Toulousains. Car si les Maritimes ont été impérieux à domicile, que dire du match des Haut-Garonnais sur une pelouse prétendument hostile aux visiteurs. "Les quintuples vainqueurs de la Champions Cup ont presque joué" avec les Irlandais de l'Ulster. Et ce, alors que les locaux abordaient ce match en pleine confiance après des succès sur le Racing et sur ses rivaux du Connacht et du Leinster.

"Cependant, la confiance des hôtes s'est rapidement dissipée, alors que Toulouse a fait le show dans un stade Kingspan à guichets fermés" sous l'impulsion d'un Dupont "ronronnant" qui va beaucoup manquer au 6 Nations. Mais que la France et ses supporters se rassurent, "regarder les victoires de Toulouse, La Rochelle et Bordeaux ce week-end, ce n'était pas seulement regarder des équipes aux poches profondes montrer leurs muscles, c'était aussi se rappeler à quel point l'équipe de France possède actuellement un vivier extraordinaire", écrit Planet Rugby.

Pour le site spécialisé, il y a de la profondeur à tous les postes et les jeunes frappent plus jamais à la porte. "Dans quelques années, la deuxième ligne tricolore pourrait être composée des 145 kg Emmanuel Meafou et des 150 kg Posolo Tuilagi." De qui fait dire à Planet Rugby que si la France n'a pas remporté sa Coupe du monde, il sera très difficile de ne pas mettre (une fois de plus ?) les Bleus sur la liste des favoris pour la prochaine. On aura cependant vite fait de rappeler que la forme du moment et des années qui précèdent le Mondial ne sont jamais un gage de réussite lors du Mondial. Les Français comme les Irlandais en ont fait l'amère expérience et ils ont très certainement retenu la leçon.