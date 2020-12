Toulon déroule face à Clermont grâce à un Gabin Villière en feu [VIDEO]

Dimanche soir, Toulon l'a emporté avec bonus contre Clermont 27 à 9 grâce à un triplé de son ailier Gabin Villière.

On s'attendait à un dimanche soir de gala sur la pelouse de Mayol, on a finalement eu le droit à un dimanche de premières. Pour le traditionnel Boxing Day et en vue des prochaines échéances, Franck Azéma avait en effet aligné une équipe très remodelée et offert leurs débuts en championnat à des jeunes poupons comme Amatosero ou Tixeront (18 ans), tel un bon père Noël. Si les jeunes pousses clermontoises se sont employées comme de beaux diables et menaient même 0 à 9 après un début de match réaliste, l'entourloupe n'aura duré que 25 minutes. Jusqu'à ce que l'homme de la soirée ne plante sa première banderille.

Une première pour lui également puisque sur une passe au pied de l'inoxydable Ma'a Nonu, Gabin Villière inscrivait son tout premier essai en Top 14 (oui oui !), qui coïncidait avec le début de mainmise sur le match par les Toulonnais. Et comme l'ailier international n'est pas du genre à faire comme tout le monde, il n'allait pas commencer par en inscrire 1, ni 2, mais 3 dans le même match ! "Un triplé après mon premier essai en Top 14, c'est juste énorme", commentait-il en conférence de presse, tout sourire, pour L'Equipe. Trois essais de pur finisseur, merveilles d'intelligence de placement, en seulement 6 petits ballons touchés. Grandiose.

Voilà comment grâce à son super Gabin et un Carbonel parfait au pied (5/5), Toulon finissait par petit à petit faire son nid et creuser l'écart, jusqu'à l'obtention du bonus. Si l'indiscipline (13 pénalités concédées), les imprécisions et le talent adverse auront finalement eu raison des jeunes asémistes, ils n'auront malgré tout pas à rougir de leur performance dans l'antre de Mayol. La taxe d'apprentissage dirons-nous. Pour Toulon en revanche, ces 5 points au pied du sapin font du bien et lui permettent de terminer l'année invaincu à domicile. Aussi de passer la fin des fêtes au chaud, solidement accroché à une très belle 4ème place.

Crédit vidéo : Youtube Top 14